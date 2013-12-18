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Öğünler Salata Avrat salatası

Avrat Salatası

Avrat Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domates ve salatalığın kabuğunu soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.
  • 2
    İçine ince kıyılmış taze soğan, 2 adet taze sarımsak ve 5 dal taze naneyi ilave edin ve karıştırın.
  • 3
    Tuz, pul biber ve sumağı katıp bütün malzemeyi harmanlayın. Üzerine nar tanelerini serpin ve servis edin.

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