Vişneli Çikolatalı Rulo Pasta

Tereyağını katıp, karıştırın ve soğumaya bırakın. Vişneli sos için, 15 adet vişneyi ayırıp, kalan vişneleri bir tencerede 5 dakika kaynatın. Yarım çay bardağı su ile mısır nişastasını ekleyip, kaynamakta olan vişnelere ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan indirin ve soğumaya bırakın.