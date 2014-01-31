Vişneli Çikolatalı Rulo Pasta
Vişneli çikolatalı rulo pasta, lezzeti ve sunumuyla sofralarınıza renk katacak bir tatlıdır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtalarla sıcak suyu mikserle 2 dakika çırpın. Toz şekeri yavaş yavaş ilave edip, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, nişasta ve vanilyayı katıp karıştırın. Hamuru, içine yağlı kağıt yayılmış bir tepsiye, bir parmak kalınlığında olacak şekilde yayın.
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2
Dikdörtgen şekli vermek için, kaşığın tersiyle kenarlarını düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 15-20 dakika pişirin. Çikolatalı sos için, su ve toz şekeri kaynatın. İçine parçalanmış çikolataları ekleyip, benmari usulü, karıştırarak çikolatayı eritin.
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3
Tereyağını katıp, karıştırın ve soğumaya bırakın. Vişneli sos için, 15 adet vişneyi ayırıp, kalan vişneleri bir tencerede 5 dakika kaynatın. Yarım çay bardağı su ile mısır nişastasını ekleyip, kaynamakta olan vişnelere ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan indirin ve soğumaya bırakın.
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4
Fırından hamuru çıkarıp, toz şeker serpilmiş yağlı kağıt üzerine ters çevirerek yerleştirin. Pişirme kağıdını sıyırıp alın ve alt kağıt yardımıyla rulo yapıp, soğutun. Ruloyu açıp her tarafına marmelat veya balı sürüp ıslatın. Çikolatalı sosun yarısını sürün. Ayırdığınız 15 vişneyi serpin ve tekrar rulo halinde sarın. Üzerine ve etrafına kalan çikolatalı sostan sürün. Üzerine vişneli sosu gezdirin.
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