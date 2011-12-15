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Öğünler Pastalar Meyveli beyaz pasta

Meyveli Beyaz Pasta

KOLAY

Yumuşacık beyaz kreması, taptaze meyvelerle buluşarak hafif ve şık bir tatlı deneyimi sunar. Her lokmada mutluluk, her dilimde zarafet.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    2 çay bardağı süt ve toz şekeri karıştırın. Pandispanyaları sütlü şekerli karışımla ıslatın. Pasta kremasını 2 su bardağı sütle çırpın. Birinci pandispanyanın bir parçasına, hazırladığınız kremanın yarısını sürün. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın.
  • 2
    İkinci pandispanyayı daha küçük kesip, yapmış olduğunuz pastanın üzerine ortalayarak yerleştirin ve arasına kalan kremayı sürün. Dilimlenmiş şeftali ve üzüm taneleri ile süsleyip servis yapın.

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