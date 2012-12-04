Kestaneli Cheesecake

Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp, sarılarını teker teker karışıma ilave edip, çırpın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla, kar haline gelene dek çırpıp, kaseye ekleyin. Unu eleyerek ilave edin. Karışımı metal bir kaşıkla yavaş yavaş kek kalıbına yayın.