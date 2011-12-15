Kedidilli Vişneli Pasta

Soğuyan pandispanyayı enlemesine ikiye kesin. Pandispanyayı ıslatmak için toz şeker ve ılık suyu karıştırıp şeker şurubu hazırlayın ve pandispanyayı ıslatın. Servis tabağına alıp, ilk katına krem patisserie'yi yayın. 50 gram vişneyi kremanın üzerine serpiştirin. Bir miktar krem şanti ile sıvayıp, diğer pandispanyayı üzerine kapatın. Onun da üzerini krem şanti ile kapatın. Buzdolabında 20-25 dakika dinlendirin.