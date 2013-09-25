Bisküvili Pasta

Vanilyalı pudingi, üç buçuk su bardağı süt ile karıştırarak pişirin. Geniş bir servis kabının içine pudra şekeri sürün. Sade bisküvileri yan yana dizin. Puding döküp, üzerine kakaolu bisküvi dizin. Bisküviler ve puding bitene kadar bu işlemi tekrar edin.