Bisküvili Pasta
Pratik hazırlanışı ile bisküvili pasta tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Vanilyalı pudingi, üç buçuk su bardağı süt ile karıştırarak pişirin. Geniş bir servis kabının içine pudra şekeri sürün. Sade bisküvileri yan yana dizin. Puding döküp, üzerine kakaolu bisküvi dizin. Bisküviler ve puding bitene kadar bu işlemi tekrar edin.
- 2Kalan pudingi de pastanın üzerine dökün. Bir gece buzdolabında bekletin. Daha sonra üzerine süzgeç yardımı ile kakao eleyin. Çikolata sos ve kalan sütü karıştırarak pişirin. Pastanın üzerine gezdirip, çilek dilimleri ile süsledikten sonra servis yapın.
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