Patatesli Poğaça

İçi için ezilmiş patates, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiberi karıştırın.Buzdolabından çıkardığınız hamurdan parçalar koparın. İçlerine bu karışımdan koyun ve dilediğiniz şekli verin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları fırın tepsisine dizip, üzerlerine yumurta sarısı sürün.