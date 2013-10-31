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Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Patatesli poğaça

Patatesli Poğaça

Patatesli Poğaça
ORTA

Mis kokusu ve nefis lezzetliyle damağınızı şenlendirecek poğaça tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ekmek hamurunun içine tereyağı, margarin ve un kattıktan sonra iyice yoğurup, yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve buzdolabında bir gece bekletin.

  • 2

    İçi için ezilmiş patates, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiberi karıştırın.Buzdolabından çıkardığınız hamurdan parçalar koparın. İçlerine bu karışımdan koyun ve dilediğiniz şekli verin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları fırın tepsisine dizip, üzerlerine yumurta sarısı sürün.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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