Kayısı Reçeli

Dilimlediğiniz kayısıyı derin bir tencereye alıp, üzerine şekeri ekleyin. Kayısılar suyunu bırakana dek yaklaşık 1-2 saat dinlendirin. Bu sırada bademi bir kasenin içerisine alıp, üzerine iki parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin. 30 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp kabuğunu soyun.