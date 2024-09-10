Kayısı Reçeli
Pratik tarifiyle kahvaltılarınıza renk ve lezzet katacak kayısı reçeli tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kayısıyı yıkayın ve parçalanmamasına dikkat ederek ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarın.
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2
Dilimlediğiniz kayısıyı derin bir tencereye alıp, üzerine şekeri ekleyin. Kayısılar suyunu bırakana dek yaklaşık 1-2 saat dinlendirin. Bu sırada bademi bir kasenin içerisine alıp, üzerine iki parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin. 30 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp kabuğunu soyun.
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3
Tencereyi ocağa oturtup, kısık ateşte kaynamaya bırakın. Üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alın. Kayısı yumuşayıp, karışım şerbet haline gelene kadar pişirin.
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4
Tencereye limon suyunu ilave edin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Reçele tereyağı ve bademi ilave edin. Hafifçe karıştırın ve ocaktan alın. Reçeli sıcakken kavanozlara pay edin. Soğuduktan sonra ağzını kapatarak güneş almayan bir ortamda muhafaza edin. Dilediğiniz şekilde servis yapın.
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