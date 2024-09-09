Tarif Ara
Öğünler Dondurmalar Böğürtlenli crumble

Böğürtlenli Crumble

Böğürtlenli Crumble
ORTA 30 DAKİKA

Pratik tarifi ve hazırlanışıyla sofralarınıza renk katacak böğürtlenli crumble tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Böğürtlenleri bir kaba alın. Üzerine toz şeker, limon suyu ve mısır nişastasını ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı porsiyonluk küçük fırın kaplarına veya orta boy bir fırın kabına aktarın. Un, tereyağı, esmer şeker, yulaf ezmesi ve tuzu bir kaba koyun.

  • 2

    Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirerek ekmek kırıntısı kıvamına gelene kadar karıştırın. Crumble karışımını böğürtlen karışımının üzerine eşit şekilde serpiştirin. Fırına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkarıp biraz soğumasını bekleyin. Ilık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ihlamurlu Dondurma
KOLAY

Ihlamurlu Dondurma

Karpuzlu Pratik Dondurma
KOLAY 10 DAKİKA

Karpuzlu Pratik Dondurma

Keçiboynuzlu Kurabiye Çanağında Meyveli Dondurma Tarifi
ORTA

Keçiboynuzlu Kurabiye Çanağında Meyveli Dondurma Tarifi

Domates Tatlısı Tarifi
KOLAY

Domates Tatlısı Tarifi