Böğürtlenli Crumble
Pratik tarifi ve hazırlanışıyla sofralarınıza renk katacak böğürtlenli crumble tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Böğürtlenleri bir kaba alın. Üzerine toz şeker, limon suyu ve mısır nişastasını ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı porsiyonluk küçük fırın kaplarına veya orta boy bir fırın kabına aktarın. Un, tereyağı, esmer şeker, yulaf ezmesi ve tuzu bir kaba koyun.
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2
Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirerek ekmek kırıntısı kıvamına gelene kadar karıştırın. Crumble karışımını böğürtlen karışımının üzerine eşit şekilde serpiştirin. Fırına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkarıp biraz soğumasını bekleyin. Ilık olarak servis yapın.
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