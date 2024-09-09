Böğürtlenli Crumble

Böğürtlenleri bir kaba alın. Üzerine toz şeker, limon suyu ve mısır nişastasını ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı porsiyonluk küçük fırın kaplarına veya orta boy bir fırın kabına aktarın. Un, tereyağı, esmer şeker, yulaf ezmesi ve tuzu bir kaba koyun.