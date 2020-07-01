Pesto Sos
Çam fıstığı, fesleğen ve parmesan peyniri içeriği ile leziz mi leziz yeşil sosların başında gelen pesto sos, kızarmış ekmek diliminin yanı sıra makarna, et ve sandviç tarifleri ile pek uyumlu.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağı ve parmesan peyniri hariç tüm malzemeleri mutfak robotunda çekin.
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2
Çekme işlemi devam ederken yavaşça zeytinyağını ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekmeye devam edin. Karışıma parmesan peyniri ekleyip karıştırın.
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3
Buzdolabında veya derin dondurucuda hava almayacak şekilde saklayın.
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