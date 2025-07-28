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Enginarlı Dip Sos

Enginarlı Dip Sos
KOLAY 10 DAKİKA

Hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz enginarlı dip sos tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Enginarları küçük parçalar halinde doğrayın. Ispanakları iyice yıkayıp kıyın.
  • 2
    Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Ezilmiş sarımsağı ekleyip orta ateşte 1 dakika soteleyin. Kıyılmış ıspanakları ekleyin. Suyunu çekene kadar 2-3 dakika pişirin. Enginarı ilave edin. 1-2 dakika pişirin.
  • 3
    Ispanak ve enginar karışımını bir karıştırma kabına alın. Üzerine labne peynirini, rendelenmiş parmesan peynirini, mayonez ve krem peyniri ekleyin.
  • 4
    Karışımı blender'den geçirin. Tuz ve karabiber ilave ederek karıştırın
  • 5
    Hazırladığınız karışımı fırın kabına alın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin.

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