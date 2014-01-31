Şehriye Çorbası Tarifi
Şehriye çorbası nasıl yapılır? Lezzetli bir çorba olan şehriye çorbasının tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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Tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritin. Kıymayı ekleyip kavurun. Şehriyeyi de ilave edip birkaç defa karıştırın. 2 su bardağı tavuk suyunu ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Kaynayınca ocağı kısın. Limonu dilimleyip tencereye alın. Arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tuz, karabiber ve kekik ekleyip, tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.
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