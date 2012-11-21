Tarif Ara
Öğünler Çorbalar Barbunya çorbası tarifi

Barbunya Çorbası Tarifi

ORTA

Pratiklik ve kolaylık denilince akla gelen ilk yemek tariflerinden biridir. Barbunya çorbası nasıl yapılır? Barbunya çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Salça ve sıvı yağı bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak salçayı kavurun. Suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayıp, barbunya ve küp doğranmış patatesi katın. Limon suyunu ilave edin ve patates yumuşayana kadar pişirin. Maydanozla süsleyerek, sıcak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Tarhana Çorbası tarifi: Ev yapimi tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi

Düğün Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Düğün Çorbası Tarifi

Badem Çorbası
ORTA

Badem Çorbası

Soğan Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Soğan Çorbası