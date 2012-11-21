Barbunya Çorbası Tarifi
Pratiklik ve kolaylık denilince akla gelen ilk yemek tariflerinden biridir. Barbunya çorbası nasıl yapılır? Barbunya çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Salça ve sıvı yağı bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak salçayı kavurun. Suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayıp, barbunya ve küp doğranmış patatesi katın. Limon suyunu ilave edin ve patates yumuşayana kadar pişirin. Maydanozla süsleyerek, sıcak servis yapın.
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