Muz Marmeladı Tarifi

Su ve toz şekeri kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ve püre haline getirilmiş muzu ekleyin. Arzu ettiğiniz kıvama gelene dek pişirip ocaktan alın. Karanfil ve çubuk tarçın ilave edin. Soğuyunca karanfil ve çubuk tarçını içinden alın. Kavanoza koyup, buzdolabında muhafaza edin.