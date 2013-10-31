Muz Marmeladı Tarifi
Muz marmeladı tarifi ile sabahları kızarmış ekmeğinizin üstüne sürebileceğiniz farklı bir tat öneriyoruz.Muz marmeladı nasıl yapılır öğrenerek kavanoz kavanoz yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Su ve toz şekeri kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ve püre haline getirilmiş muzu ekleyin. Arzu ettiğiniz kıvama gelene dek pişirip ocaktan alın. Karanfil ve çubuk tarçın ilave edin. Soğuyunca karanfil ve çubuk tarçını içinden alın. Kavanoza koyup, buzdolabında muhafaza edin.
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