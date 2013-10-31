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Öğünler Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Muz marmeladı tarifi

Muz Marmeladı Tarifi

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Muz marmeladı tarifi ile sabahları kızarmış ekmeğinizin üstüne sürebileceğiniz farklı bir tat öneriyoruz.Muz marmeladı nasıl yapılır öğrenerek kavanoz kavanoz yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Su ve toz şekeri kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ve püre haline getirilmiş muzu ekleyin. Arzu ettiğiniz kıvama gelene dek pişirip ocaktan alın. Karanfil ve çubuk tarçın ilave edin. Soğuyunca karanfil ve çubuk tarçını içinden alın. Kavanoza koyup, buzdolabında muhafaza edin.

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