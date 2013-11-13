Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi

Bisküviyi robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine Türk kahvesi, toz şeker, krema, tereyağı, damla çikolata, vanilya, portakal şekerlemesi, kakao ve fındığı katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın.