Tarif Ara
Öğünler Çikolatalı Tatlılar Türk kahveli bonbonlar tarifi

Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi

Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi
ORTA

Küçük yuvarlak toplar şeklindeki Türk kahveli bonbonlar nasıl yapılır? Malzemeli oldukça zengin Türk kahveli bonbonlar tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküviyi robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine Türk kahvesi, toz şeker, krema, tereyağı, damla çikolata, vanilya, portakal şekerlemesi, kakao ve fındığı katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın.
  • 2
    Her parçadan iri fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak, toplar hazırlayın. 1. parça topları hindistan cevizine, 2. parça topları toz antep fıstığına, 3. parça topları da fındığa bulayın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

İzmir Bomba Tarifi
KOLAY 20 DAKİKA

İzmir Bomba Tarifi

Kestaneli Puding
KOLAY 15 DAKİKA

Kestaneli Puding

Portakal Soslu Çikolatalı Mus
ORTA

Portakal Soslu Çikolatalı Mus

Tahinli Leblebili Brownie

Tahinli Leblebili Brownie