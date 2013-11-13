Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi
Küçük yuvarlak toplar şeklindeki Türk kahveli bonbonlar nasıl yapılır? Malzemeli oldukça zengin Türk kahveli bonbonlar tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküviyi robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine Türk kahvesi, toz şeker, krema, tereyağı, damla çikolata, vanilya, portakal şekerlemesi, kakao ve fındığı katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın.
- 2Her parçadan iri fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak, toplar hazırlayın. 1. parça topları hindistan cevizine, 2. parça topları toz antep fıstığına, 3. parça topları da fındığa bulayın.
- 2
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