Mangolu Mus Tarifi
Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman mangolu mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir. Mangolu mus nasıl yapılır işte püf noktaları...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin.
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2
Ayrı bir kapta yumurta sarısını köpürene dek çırpıp çikolataya ilave edin. Buzdolabının alt rafında 10 dakika dinlendirin.
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3
Bal, krema, yoğurt ve mango püresini sertleşene dek çırpın. Sert haldeki çikolatalı karışıma ekleyin.
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4
Yeniden karıştırıp, buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dondurma kaşığı ile toplar çıkarıp, servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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