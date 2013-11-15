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Mangolu Mus Tarifi

Mangolu Mus Tarifi
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Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman mangolu mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir. Mangolu mus nasıl yapılır işte püf noktaları...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin.
  • 2
    Ayrı bir kapta yumurta sarısını köpürene dek çırpıp çikolataya ilave edin. Buzdolabının alt rafında 10 dakika dinlendirin.
  • 3
    Bal, krema, yoğurt ve mango püresini sertleşene dek çırpın. Sert haldeki çikolatalı karışıma ekleyin.
  • 4
    Yeniden karıştırıp, buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dondurma kaşığı ile toplar çıkarıp, servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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