Sebzeli Lazanya
Lazanya denince akla genellikle kıymalı sosla yapılan tarifler geliyor ancak et kullanmadan da nefis bir lazanya yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla sebzeli lazanya tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabakları uzunlamasına 1 cm kalınlığında dilimleyin. Kabak, soğan ve mantarı tavaya alın. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harlı ateşte hafifçe soteleyin.
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2
1 çay kaşığı tuz ilave edip ocaktan alın. Kıyılmış közlenmiş biber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde domates rendesi, kıyılmış taze kekik, 1 çay kaşığı tuz ve ½ çay kaşığı karabiberi iyice çırpın.
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3
Başka bir kasede lor peyniri, kaşar peyniri, yumurta ve kalan karabiberi karıştırın. Büyük boy fırın kabını 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Üzerine domates sos gezdirin.
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4
Lazanya yapraklarını üç eşit gruba ayırın ve birinci grubu domates sosun üzerine yerleştirin. Üzerine sebzelerden yayıp, peynirli karışımdan gezdirin.
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5
Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, üzerine kaşar peyniri serpiştirin ve pişirme kağıdı ile kaplayın.
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6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdını çıkarıp, yeniden fırına verin ve kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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