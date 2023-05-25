Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Sebzeli lazanya

Sebzeli Lazanya

KOLAY

Lazanya denince akla genellikle kıymalı sosla yapılan tarifler geliyor ancak et kullanmadan da nefis bir lazanya yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla sebzeli lazanya tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabakları uzunlamasına 1 cm kalınlığında dilimleyin. Kabak, soğan ve mantarı tavaya alın. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harlı ateşte hafifçe soteleyin.

  • 2

    1 çay kaşığı tuz ilave edip ocaktan alın. Kıyılmış közlenmiş biber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde domates rendesi, kıyılmış taze kekik, 1 çay kaşığı tuz ve ½ çay kaşığı karabiberi iyice çırpın.

  • 3

    Başka bir kasede lor peyniri, kaşar peyniri, yumurta ve kalan karabiberi karıştırın. Büyük boy fırın kabını 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Üzerine domates sos gezdirin.

  • 4

    Lazanya yapraklarını üç eşit gruba ayırın ve birinci grubu domates sosun üzerine yerleştirin. Üzerine sebzelerden yayıp, peynirli karışımdan gezdirin.

  • 5

    Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, üzerine kaşar peyniri serpiştirin ve pişirme kağıdı ile kaplayın.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdını çıkarıp, yeniden fırına verin ve kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sebzeli Bulgur Köftesi
KOLAY

Sebzeli Bulgur Köftesi

Barbunyalı Karalahana Sarması
KOLAY

Barbunyalı Karalahana Sarması

Fırında Tavuk Budu
KOLAY

Fırında Tavuk Budu

Bal Kabağı Çorbası

Bal Kabağı Çorbası