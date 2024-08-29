Filizlendirme Yapıyoruz!

İlkokulda küçük kapların içinde, pamukların arasında yaptığımız fasulye, mercimek, nohut çalışmalarını hatırlarsınız. Sınıfın pencere kenarına sıralanmış minik kapların içindeki filizlerin günlük durumu hepimizin ortak heyecanıydı. Birkaç yıldır restoranların menülerinde filizlenmiş bakliyat ve tohumlarla yapılan tarifleri görüyoruz. Bu yemek akımı sadece farklı olma çabası değil elbet. Besin değeri kat be kat artan, yapımı son derece basit ve eğlenceli olan filizlendirme, gıdaların sindirilmesinde de kolaylık sağlıyor.

Sahip oldukları özellikler açısından tohum, baklagil ve tahıllar besin piramidin de ön sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla günlük beslenme planında sıkça yer alıyor. Farklı miktarlarda fitik asit içeren baklagil, tohum ve tahılların filizlendirilmesi, vücutta kalsiyum, demir ve çinko emilimini bozan bu asidin etkisini minimize edebiliyor. Filizlendirme sayesinde tohumların içlerindeki mineral, vitamin ve enzimleri birkaç kat arttırıyor. Yetkililer bu nedenle kış aylarında hastalıklardan korunmak için filizlenmiş bakliyatın yenilmesini tavsiye ediyorlar.

Bütün kabuklu baklagiller, tahıllar ve tohumlar filizlendirilebilir. Son derece basit olan bu işlem için öncelikli şart filizlendirilecek malzemenin herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiş ve steril olması. Yapımı için gerekenler; su, tuz ve geniş bir kap, bolca da sabır…

FİLİZLENDİRME NASIL YAPILIR?

*Filizlendireceğiniz tohum, baklagil veya tahılı iyice yıkadıktan sonra geniş bir kabın içine alın. Suda bekleyip şişeceği için kap ve tohum ayarını dengeli yapın.

*Tohumların üzerine birkaç santim geçecek kadar içme suyu ekleyin. Bir tutam kadar tuz serpip kabın kapağını kapatın. Direkt güneş ışığı almayan bir yerde 12-24 saat bekletin.

*Suyunu süzdükten sonra kabın içine tekrar alıp üzerine bir tülbent örtün.

*Bu işlemi günde iki kez sudan geçirip üzerini tülbent ile kapatarak yapın. Tohumların nemli kalmasına dikkat edin. Gerekirse arada bir tülbenti ıslatın. Bu süre içinde oda ısısının düşük olmamasına dikkat edin.

*Filizler 0.5-1 santim uzunluğa geldiklerinde sudan geçirip süzün. Kavanoza doldurup buzdolabına kaldırın.

*2-3 gün içinde yemeye çalışın. Ve sürekli buzdolabında saklayın.