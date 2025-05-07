BAŞROLDE YEMEK; ŞEFLERİN AŞKI

2023 yılında Cannes Film Festivali'nde Trần Anh Hùng'a 'En İyi Yönetmen' ödülünü getiren Şeflerin Aşkı filmi (La Passion de Dodin Bouffant) ünlü bir şef olan Dodin ve onun özel aşçısı Eugenie arasındaki ilişkinin yemek üzerinden anlatımına odaklanıyor. Yemeklerin hazırlanmaya başlandığı ilk andan sofraya sırasıyla götürüldüğü zamana kadar mutfakta verilen yoğun emek ve bu emeğin Dodin ve Eugenie'de ortaya koyduğu haz film boyunca izleyiciye yansıyor.

19'uncu yüzyıl Fransa'sında bu özenli yemeklerin hazırlandığı ve şık masaların kurulduğu davetlerde gurme yemekler misafirlere görücüye çıkıyor. Filmde; yemeklerin hazırlanma aşamaları tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Trüf mantarlı tavuk, yeşil bezelye çorbası, vol-au-vent ve baked Alaska gibi birbirinden enteresan reçetelerin yapılışına şahit olurken aynı zamanda iştah kabartan sahneleri izlerken de ayrı bir dünyaya adım atıyoruz. Menülerin detayı, yemek sohbetlerinde tatların tüm teferruatıyla kelimelere dökülmesi yemeği ayrı bir disiplin haline getiriyor. Sofra düzenleri; tabak, çatal-bıçak ve bardakların dizilişi, yemeklerin sıralanışı Fransız mutfağının ve Fransız kültürünün bir temsili olarak çıkıyor karşımıza. Filmde; Antonin Carême'in Fransız gastronomisine katkısına sıklıkla yer veriliyor. Onun peşi sıra günümüzde modern mutfağın kurucusu olarak kabul edilen Escoffier'e de yine filmde değiniliyor.

Yönetmenin yemeğe olan tutkusunun filmde de aynı sıklıkla işlediğini görüyoruz. Her bir sahne dolayısıyla aynı özenle bizlere sunuluyor. Duyguların kelimelerle değil, anlatım yoluyla yoğun bir şekilde ifade edildiği filmin içerisinde yemekler de bu anlatımın başlıca öğelerinden bir tanesi. Hatta başlı başına bir karakter adeta.

20 yılı aşkın süredir mutfakta beraber çalışan Dodin ve Eugiene artık yemek üzerinden bir dil geliştirmişlerdir ve yemek pişirirken daima bir uyum içerisindedirler. Aşklarını, tutkularını ve arzularını bir diğer tutkuları olan yemek ile birleştirirken bizlere de ilham veriyorlar. İyi seyirler…