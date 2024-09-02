Kahve Çekirdeği Olmadan Kahve Tadı Veren Ürünler

HİNDİBA KÖKÜ KAHVESİ

Hindiba kökü temizleyip yıkadıktan sonra düşük ısıda kavruluyor. Sonrasında aynı kahve çekirdeği gibi öğütülüyor ve filtre kahve demler gibi demleniyor. Hindiba kökü kahvesi; kahveye benzeyen zengin ve topraksı bir tada sahip. Bu çeşit; Fransa'da ve özelikle ABD'nin Louisiana eyaletinde yaygın olarak tüketiliyor.

KARAHİNDİBA KAHVESİ

Karahindiba kökleri kavrulduktan sonra öğütülerek yapılan bu içecek, kahveye oldukça benzer bir tada sahip. Karahindiba kahvesi sindirime yardımcı oluyor ve karaciğeri destekliyor. Buradaki önemli detay; bitkinin kendisini demleyerek değil köklerini kavurduktan sonra öğüterek filtre kahve demler gibi demlemek.

HİNT YAĞI & TAHIL KAHVESİ

Hintyağı kökü ve arpa, buğday ve çavdardan yapılan bu kahveye İsviçre'de Pero deniliyor. İsviçre yapımı bu kahvede; tahılların kendisi ve Hint yağı bitkisinin kökü kullanılıyor. Pero'nun da kahveye oldukça benzer bir tadı var. Ülkesinde çok tüketilmesinin sebebi ise kafeinsiz olması.

ARPA KAHVESİ

Arpa taneleri kavrulup öğütülerek yapılan arpa kahvesi, İtalya ve Japonya'da oldukça popüler. Arpanın vücuda katkılarından faydalanmak isteyenlerin tercih ettiği bu içecek; kahveye benzeyen hafif kavrulmuş bir tada sahip.

KEÇİBOYNUZU KAHVESİ

Keçiboynuzu tozundan hazırlanan bu kahve özellikle bitter çikolata ile tüketiliyor. Başlı başına tüketildiğinde bile hafif çikolata benzeri bir tat veren bu kahve akşam saatlerinde içiliyor. Diğer tahıl kahveleri gibi keçiboynuzu da kavrulup kahve gibi demleniyor.

RAMON FINDIĞI KAHVESİ

Ramon fındığı kahvesi Orta Amerika'da yetişen Ramon ağacının tohumları ve fındıkları kavrulup öğütülerek yapılıyor. Bu içecek; kahveye benzeyen zengin bir tada sahip. Ramon fındığı kahvesi de diğer kahveler gibi kafein içermez ve besin değerleri bakımından oldukça zengindir. Tat olarak hafifçe fındık veya çikolata notaları içerir.

MEŞE PALAMUDU KAHVESİ

Meşe palamutları kavrulup öğütülerek filtre kahve gibi demleniyor. Kahveye oldukça benzer bir tada sahip olan meşe palamudu kahvesi; hafif tatlı ve cevizimsi bir tada sahip. Bu kahveyi yapmadan önce içindeki tanen maddesinin çıkarılması için birkaç gün suda bekletilmesi öneriliyor.

HURMA ÇEKİRDEĞİ KAHVESİ

Hurma çekirdekleri iyice kurutulup çeşitli işlemlerden geçirilerek incecik öğütülüyor. Öğütülen bu hurma çekirdeği kahvesi Türk kahvesi gibi aynı yöntemle pişiriliyor. Süt eklenerek de hazırlanabiliyor. Tadı kahveye çok benzemesine karşın ağıza tortuları geldiğinde kahve keyfini birazcık kaçırabiliyor. Ülkemizde 'hurma kahvesi' adıyla uzun yıllardır hurma çekirdeği kahvesi üreten firmalar bulunuyor.