FİNİKE PORTAKALI; ANTALYA'NIN LEZZETLİ MİRASI / BİR LEZZET VE KÜLTÜR MİRASI; FİNİKE PORTAKALI

Finike portakalı, Antalya'nın Finike ilçesinde yetişen ve yüksek kalitesiyle tanınan bir narenciye türü. 'Göbekli Portakal' olarak da bilinen bu özel portakal 2008'de Coğrafi İşaret Tescili ile lezzetini taçlandırdı. Coğrafi işaret, bölgedeki küçük üreticilerin korunmasına ve bölgenin kalkınmasına da büyük önemli sağladı.

Tarihi Osmanlı dönemine dayanan Finike portakalı, 20. yüzyılda büyük bir üretim alanına ulaşarak bölgenin kültürel mirası haline geldi. Sadece Finike ve çevresindeki özel toprak ve iklim koşullarında yetiştirilen portakallar, toprak yapısının alüvyonlu olması sebebiyle farklı bir tat ve aroma kazanmasını sağlar. Finike portakalının üretimi, doğal yöntemler ile gerçekleştirilir. Sulama genellikle damla sulama sistemiyle yapılır ve hasat elle, özenle gerçekleştirilir. Portakalın olgunlaşması aralık, ocak ve şubat aylarına denk gelir. 4-5 yaşlarında meyve vermeye başlayan ağaçların gövde çapı 10-12 yaşında 20 cm'ye ulaşır. Meyve önce yeşil, kasım ayında ise turuncu renge bürünür. Bu özel portakallar iç piyasaya sunulurken de en kaliteli seçenek olarak kabul edilir.

Finike portakalının ekonomik değeri de oldukça büyük. Yerel üreticiler için önemli bir gelir kaynağıyken aynı zamanda dünya pazarında da tanınan bir ürünken zengin C vitamini içeriği ve düşük kalorisiyle de önemli bir gıda maddesi. Coğrafi işaretli bu turunçgil, ürünün kalitesini güvence altına alırken bölgenin turistik tanıtımına da katkı sağlar. Özetle Finike portakalı yalnızca bir meyve değil, vitamin deposu bir gıda maddesi ve aynı zamanda bölgenin gastronomik ve kültürel mirasının önemli bir parçası.