Ayvalık’ın Efsanevi Zeytin Hasat Festivali: 19. Yılında Unutulmaz Bir Deneyim

Festivalin en unutulmaz anlarından biri, 2 Kasım'da gerçekleştirilen zeytin hasadıydı. Bin yıllık zeytin ağaçlarından özenle toplanan zeytinlerin sıkılmasıyla, bölgenin bereketli bir sezon geçireceği müjdelendi. Ayvalık'ın zeytinyağı, dünya zeytinyağı literatürüne giren üç özel zeytinyağından biri olarak, bu mirasın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayvalık'ta bulunan AOlive tesisinde, tarihi zeytin ağaçlarının büyülü atmosferinde unutulmaz bir hasat deneyimi yaşandı. Yüzyılların bilgeliğini taşıyan bu ağaçlardan toplanan zeytinler, doğal soğuk sıkım yöntemiyle işlenerek filtresiz ve filtreli zeytinyağlarına dönüştürüldü. Doğallık ve kaliteyi buluşturan bu süreç, zeytinyağı severlere eşsiz bir lezzet deneyimi sunmaya devam ediyor.

Bu anlamlı etkinliğin sürpriz konuklarından biri de serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde tutan Şahika Ercümen oldu. Şahika, tarihi zeytin ağaçlarından zeytin toplarken doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı. Zeytinyağının hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğunu belirten ünlü sporcu, her sabah bir kaşık zeytinyağı içerek güne başladığını ve bu sağlıklı alışkanlığın hem bedenine hem de ruhuna iyi geldiğini ifade etti.

Bu özel gün, zeytin ve zeytinyağının yalnızca bir gıda değil, aynı zamanda kültürel bir miras ve yaşam tarzı olduğunu bir kez daha hatırlattı. AOlive tesisinde yaşanan bu eşsiz deneyim, zeytinyağının doğadan sofralara uzanan büyülü yolculuğunu gözler önüne serdi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, bu benzersiz coğrafyanın yalnızca Ege'nin değil, Türkiye'nin en özel turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Doğal, tarihsel ve kültürel zenginliklerin buluştuğu Ayvalık, berrak suları, eşsiz koyları, su altı turizmine uygun 23 adası ve dünyada yalnızca iki yerde bulunan kırmızı mercanlarıyla dikkat çekiyor.

Turizmde markalaşmış Cunda Adası, mübadele ile şekillenmiş zengin mutfak kültürü, eşsiz gün batımı manzaraları ve tabiat parklarıyla Ayvalık, ziyaretçilerine dört mevsim unutulmaz bir deneyim sunuyor. Gastronomi tutkunları için adeta bir cennet olan bu ilçe, son yıllarda mutfak kültürüyle de ön plana çıkıyor.

Her yıl 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan Ayvalık, bayram dönemlerinde bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkarıyor. İlçeye gelen ziyaretçilerin %70'ini yabancı turistler oluştururken, özellikle gastronomi turizmi nedeniyle konaklama yapanların oranı da %70'e ulaşıyor. Ziyaretçiler, burada tattıkları lezzetleri tekrar deneyimlemek ve sevdiklerine tattırmak için Ayvalık'a yeniden geliyor.

Ayvalık'ta gastronomi, geleneksel "deniz-kum-güneş" tatilinden %30 daha fazla tercih edilen bir motivasyon haline geldi. Bölge, beş yıldızlı otellerden butik konaklama seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede 14 bin 500 yatak kapasitesi sunarak her ziyaretçiye hitap ediyor.

Ayvalık, yalnızca zeytinyağının başkenti değil, aynı zamanda turizm ve gastronomide de parlayan bir yıldız. Eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi dokusu ve benzersiz lezzetleriyle Ayvalık, her mevsim ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Bin yıllık zeytin ağaçlarının gölgesinde dolaşmak, masmavi koylarında huzur bulmak ve lezzet dolu bir mutfakla tanışmak isteyenler için Ayvalık tam bir cennet. Bu büyüleyici şehir, hem doğanın cömertliği hem de tarihin izleriyle sizi kendine hayran bırakacak.

Zeytin ağaçlarının bereketini, gün batımının eşsiz renklerini ve Ayvalık'ın sıcak misafirperverliğini keşfetmek için daha fazla beklemeyin. Her anında keşfedilecek yeni bir detay barındıran Ayvalık, sizin de hayatınızda unutulmaz bir yer edinsin.