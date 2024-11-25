Kumaşı Konuşturan Sanatçı Ian Berry Kalyon Kültür’de

Kültür ve sanatın zengin dünyasını Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta İstanbullulara sunan Kalyon Kültür, kasım ayında da çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan yenilikçi bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Denim kumaşı çağdaş sanatla ilk kez buluşturan ve yarattığı çarpıcı eserlerle dünyayı kendine hayran bırakan İngiliz sanatçı Ian Berry, 'Denim Ötesi (Beyond Denim)' sergisiyle ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Yirmi yıllık çalışma bu sergide yaşamı, içinde barındırdığı tüm duygularla tasvir etmek için denim kumaştan daha iyi bir malzeme olmadığını düşünerek yola çıkan sanatçı, Kalyon Kültür'deki 'Denim Ötesi (Beyond Denim)' sergisinde bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından geniş bir yelpazeyisanatseverlere sunacak.

Sergide Ian Berry'nin farklı serilerinden hem resim hem de "enstalasyon" olarak önemliparçaları sergilenecek. Londra'da da büyük beğeni toplayan ve tüm Avrupa'da başarılı etkinliklerde, müzelerde sergilenen Kapalı Kapılar Ardında (Behind Closed Doors) sergisinin ana eserleri yer alacak. Ayrıca Hotel California'an, Los Angeles'taki Roosevelt Oteli'ni tasvir eden, Ian'ın sadece denim kullanarak parlattığı "Paradise Lost" eseri de sanatseverlerin

beğenisine sunulacak. Pek çok ünlü yıldızın portre çalışması olarak müze ve galerilerde sergilenmesinin yanı sıra dünya çapındaki denim uzmanlarından gelen yanıtları temel alan,Berry'nin "Denim Efsaneniz"in kim olduğunu soracağı "Denim Legends" eseri de yer alacak.

"Kalyon Kültür'ü mavi dünyamla dolduracağım" Ülkemizde ilk sergisini Kalyon Kültür'de açacak olan Ian Berry yaptığı açıklamada "İstanbul tarihi dokusu ve güzellikleriyle insanı kendine hayran bırakan bir şehir. Daha önceki ziyaretlerimde şehrin tarihi yerlerini ve sanat galerilerini dolaşma fırsatım oldu. İstanbul'un büyülü mutfağının tadına baktım, Boğaz'da koştum. Şimdi ise, kendi sergimle

Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki; kendi mavi dünyamla dolduracağım bu sergi, tüm ziyaretçilerin içini ısıtacak ve onların güzel duygularla ayrılmasını sağlayacak. Tüm sanatseverlerin eserlerimi Kalyon Kültür'de görmesini ve farklı bir deneyim yaşamalarını umuyorum" dedi. Denim'in tüm parçaları, mavinin her tonu…

Denim çok yönlü bir malzemedir. Ian Berry de bu çok yönlülüğü, konvansiyonel sanat tablolar diyebileceğimiz eserlerden büyük ölçekli enstalasyonlara kadar tüm çalışmalarında kullanıyor. Sanatçının tasarladığı her eserde denim kumaşın popüler bir malzeme olduğu fark edilmiyor.

Ian düzinelerce kot pantolonu kesip bunları birbirine yapıştırarak bir tablo yanılsaması yaratıyor, yakından bakıldığında denim kumaşı ve neredeyse soyut görünen detayları görüyorsunuz, ancak geride durduğunuzda tıpkı bir fotoğraf gibi bir görüntü sunuyor.

Sanatçı yaklaşık yirmi yıldır özellikle mavi denim pantolonlarla tanındığını belirterek; "Geçmişte renkli denimler kullandım ancak 2012'den beri kullanmıyorum ve sanırım indigo tonuna her şeyden çok ilgi duyuyorum. Bununla birlikte, kumaşın zengin tarihini ve tüm semiyotiklerini seviyorum. Aslına bakarsak, hepimiz denim kumaşı seviyoruz. Denim kumaş aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurmak, benim sesim ve hayatım oldu. Modanın tarihsel gelişimi içinde de denim kumaşı seviyorum. Bu kumaşla, sanat çalışmalarından enstalasyonlara kadar pek çok farklı şeyi uyarlamak ve yapmak bana çok yönlülük katıyor. Denim kumaş benim aracım, benim boyam.

Eserlerimde çoğu zaman malzemeyi kot pantolon değilmiş gibi göstermek için kullanıyorum ve sonuçta çoğu kişi bunun mavi tonlu tablolar olduğunu düşünüyor" dedi. Serginin aynı zamanda küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise sergi ile ilgili şunları söyledi: "Denim, dünyanın ayrı coğrafyalarında hemen herkesin erişimi olan bir tüketim ürünü. Modanın geçici heveslerinden ve hızından en az etkilenen bir ürün

aynı zamanda.

Uzun yıllar kullanılabilirliği ve sağlıklı bir dokuma olması sebebiyle sürdürülebilirlik açısından fayda yaratan bir öğe. Varlığı daha erken döneme kadar gitse de denimin ayrılmaz biçimde giysi formu olarak hayatımıza girmesi 19. yüzyılın sonunda oluyor. Günümüzde doğal kaynakların doğru kullanımı ve sürdürülebilirlik temasıyla birlikte bu kumaş sanatta da karşılık buluyor. Ian Berry uzun yıllardır denimle çalışan ve dünyada bu dokumayı sanatla buluşturan isimlerden biri. Özellikle enstalasyonları tabiatın kucağında yetişen pamuktan üretilen denimin yeniden doğayı temsil eden bir formu

sunması açısından iç içe geçmiş metaforlar içeriyor. Sanatçının denimin farklı renk katmanlarıyla parça parça bir araya getirdiği portreler, grup portreleri, enstalasyonlar ve manzaralar Kalyon Kültür'ün tarihi atmosferinde olağan dışı bir mekân algısı yaratıyor. Gündelik estetik deneyimimize ait bir unsurun sanatla yeni bir söylem alanı olarak buluşması ve bu buluşmanın İstanbul'un moda merkezi olan Nişantaşı'nda olması da serginin anlatısıyla doğrudan örtüşüyor. "