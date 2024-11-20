Yılbaşı Coşkusu Özel Etkinlikler ve Lezzetlerle Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da

Gazebo'da Yılbaşı Temalı Çay Saati

Boğaz'a nazır, şehrin en prestijli mekanlarından Gazebo, benzersiz çay saati deneyimini lezzet tutkunlarıyla yılbaşı temasında buluşturuyor. Çırağan Sarayı'nın görkemi içinde yer alan Gazebo'da modern bir dokunuşla yeniden harmanlanan bu özel deneyim, lezzeti, zarafeti ve lüksü bir araya getiriyor. Gazebo'daki yılbaşı temalı çay saati, Aralık ayı boyunca lezzetli ikramlar ve yılbaşı ruhunu yansıtan şık sunumlarla misafirleri bekliyor. Deneyimli mutfak ve pastane ekibi tarafından el yapımı olarak taptaze hazırlanan gurme ikramlıkların hepsi, enfes bir ziyafet şölenine imza atıyor.

Aralık ayı boyunca her gün 15:00-18:00 arasında sunulan yılbaşı temalı beş çayı kişi başı KDV dahil 2.100 TL'dir. Rezervasyon gereklidir.

Çırağan Sarayı Balo Salonu'nda Yılbaşı Gala Yemeği; 31 Aralık 2024

Çırağan Palace Kempinski İstanbul; Çırağan Sarayı Balo Salonu'nda düzenlenecek Yılbaşı Gala Yemeği ile konuklarını yeni yılı ihtişam içinde karşılamaya davet ediyor. Görkemli davetlerin eşsiz adresi Çırağan Balo Salonu'nda konuklar mekânın her detayında lüks dokunuşları hissederken, Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleriyle tam bir ziyafet yaşayacak. Yılbaşı'na özel enfes tatlarla dolu lezzetler, özel kokteyller, keyifli canlı müzik orkestrası ve DJ performansı ile birleşerek misafirlere, Saray'ın Boğaz'a karşı eşsiz konumunda yeni yıla harika bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.

Balo Salonu'nda yeni yıla özel gala yemeği 19:00-01:00 saatleri arası sunulmakta olup kişi başı fiyat içecekler hariç, KDV dahil 15.200 TL'dir. Rezervasyon gereklidir.

Tuğra Restoran'da Yılbaşı Yemeği; 31 Aralık 2024

Michelin Rehberi'nde tavsiye listesinde yer alan ve Gault & Millau ödüllü Tuğra Restoran, 31 Aralık gecesi yeni yıl için oluşturduğu özel menüsüyle lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Şef Emre İnanır'ın benzersiz ve özgün tariflerinden oluşan özel yılbaşı menüsü, Çırağan Sarayı'nın büyüleyici atmosferi içinde akşam yemeği boyunca şıklık ve zarafetin buluştuğu benzersiz bir deneyim sunuyor. Osmanlı ve Türk mutfağının dünyaca ünlü ve Servis Ödüllü restoranı Tuğra, yeni yıla özel eşsiz bir lezzet şöleni ile konuklarını ağırlıyor.

Tuğra Restoran'ın ihtişamında 19.00-23.30 saatleri arasında sunulacak Yılbaşı Menüsü kişi başı içecekler hariç, KDV dahil 12.000 TL'dir. Rezervasyon gereklidir.

Bellini Restoran'da Yılbaşı Yemeği; 31 Aralık 2024

Tarihi Çırağan Sarayı'nın birinci katında yer alan İtalyan restoranı Bellini, keyifli ambiyansı, servis stili ve menüsüyle seçkin lezzetlerini, yılbaşı temasıyla buluşturuyor. Restoranın Sicilyalı danışman şefi Giovanni Vaccaro'nun ustalığıyla buluşan İtalyan mutfağının geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeni yıl için bir araya gelerek damaklarda şölen yaşatacak.

31 Aralık gecesi saat 19:00-23:30 saatleri arasında başlayacak yemek kişi başı içecekler hariç, KDV dahil 10.400 TL'dir. Rezervasyon gereklidir.

Le Fumoir'da Yılbaşı Partisi; 31 Aralık 2024

Şehrin en popüler mekanlarından Le Fumoir, konuklarını benzersiz kokteylleri ve canlı DJ performansıyla yeni yıla enerjik bir başlangıç yapmaya davet ediyor. 31 Aralık'ta, Çırağan Sarayı'nın bahçesinde, palmiye ağaçlarının altındaki şahane atmosferde özel sunumların tat katacağı keyifli yılbaşı partisi saat 20:00-01:00 arası eğlence tutkunlarını bekliyor.

Le Fumoir'da yılbaşı partisi kişi başı KDV dahil 6.400 TL'dir. Rezervasyon gereklidir.

Akdeniz Restoran'da Yeni Yıl Brunch'ı; 1 Ocak 2025

Çırağan Palace Kempinski İstanbul yeni yılın ilk gününü benzersiz bir brunch ziyafetiyle karşılamak isteyenleri Yeni Yıl Brunch'ında konuk ediyor. Birbirinden zengin içeriklerle gerçek bir ziyafet şöleni sunan yeni yıla keyif dolu bir başlangıç sunan bu lezzet şölenine, Çırağan Sarayı'nın yemyeşil bahçeleri ve İstanbul Boğazı'nın büyüleyici manzarası eşlik ediyor.

1 Ocak 2025 günü saat 12.30-16.30 saatleri arasında Akdeniz Restoran'da sunulacak Yeni Yıl Brunch'ı kişi başı KDV dahil 4.950 TL'dir. Rezervasyon gereklidir.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; diningreservations.ciraganpalace@kempinski.com veya 0(212) 326 46 46.

Yılbaşı'na Özel Konaklama Paketi

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, konuklarını eşsiz Boğaz'ın kıyısında yeni yıl sezonunun büyüsüne kapılmaya davet ediyor. 2025 yılına, görkemli Çırağan Sarayı'nda konaklayarak ihtişam ve ışıltı içinde giriş yapmak isteyenler, iki gecelik konaklama süresince tarihi Saray'da masalsı bir deneyim yaşıyor. Misafirler; yenilenmiş lüks odalarda veya süitlerde konaklama ve Saray'ın ikinci katında yer alan göz kamaştırıcı Çırağan Balo Salonu'nda canlı müzik eşliğinde, benzersiz gala yemeğini içeren, yeni yıl coşkusunu yansıtan Yeni Yıl Brunch'ı ile zenginleşen bu deneyimle yeni yıla görkemli bir şekilde adım atıyor. Minimum 2 gecelik konaklamalar için geçerli konaklama paketinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenler, 0212 326 45 00 numarasını arayabilir ya da reservationoffice.ciraganpalace@kempinski.com adresine e-posta gönderebilir.

Özel Kutlamalar

Yılbaşı'nda sevdikleriyle birlikte özel kutlamalar ve yeni yıl organizasyonları yapmayı arzu edenler, otelin Satış Ekibi ile 0(212) 326 45 45 numaralı telefon veya meetings.istanbul@kempinski.com e-posta adresinden iletişime geçebilirler.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, yeni yıl coşkusunu özel aktiviteler ve konaklama paketi ile kutluyor. Yeni yıla özel birbirinden heyecan verici ve keyifli deneyimler Çırağan Sarayı'nın ihtişamlı atmosferinde konukları bekliyor.

Çırağan Palace Shop'tan Yılbaşı'na Özel Lezzetler ve Hediyelikler

Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un online alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop, yılbaşına özel eşsiz lezzetleri ve hediyelikleriyle saray ihtişamı içinde yeni yılı karşılamaya davet ediyor. Yılbaşı büyüsünü yaşatmak ve yeni yıl coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenlere, Çırağan Palace Shop'ta özel lezzetlerle dolu benzersiz bir koleksiyon sunuluyor.