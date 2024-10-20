Mersin'in Kalbinde Lezzet Şöleni

Denizi ve güneşi ile öne çıkan Mersin'e, termal değeri de ekleyen ve Avrupa'nın en iyi lüks termal oteli ve spası seçilen BN Hotel Thermal&Wellness, Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel lezzetlerini dünyaya daha yakından tanıtmak için harekete geçti. 348 dönüm meyve bahçeleri ve 102 dönüm otel yerleşkesinde yer alan BN Hotel, hasat dönemlerinde düzenlediği festivallere bir yenisini ekledi. 'Bahçeden Sofraya' konseptiyle misafirlerini doğayla buluşturmaya devam eden BN Hotel Thermal&Wellness; mandalina, erik, zeytin hasatlarının ardından bu kez de nar hasadıyla gastronomi tutkunları için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Konuklar, nar hasadına katılırken Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini ve kendileri için özel hazırlanan yerel lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

''Yerel ürünlerle bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz''

Mersin'in farklı kültürlerin etkisiyle eşsiz bir mutfağa sahip olduğunu ve çok sayıda coğrafi işaretli ürünü olduğuna dikkat çeken BN Hotel Thermal & Wellness Genel Müdürü Suat Delidere, Mersin'in gastronomi turizminde hak ettiği yere gelmesi için bu lezzetlerin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. Gastronomi turizmi sayesinde Mersin'in eşsiz lezzetlerini dünyaya daha yakından tanıtacaklarını söyleyen BN Hotel Thermal & Wellness Genel Müdürü Suat Delidere Gastronomi turizmi her geçen gün daha da önem kazanıyor. Mersin'in coğrafi işaret alarak hem bölgenin hem de ülkenin gururu haline gelen birçok ürünü var. Biz de bahçelerimizde yetiştirdiğimiz meyve ve sebzeleri, otelimizin mutfağında kullanarak misafirlerimize sunuyoruz. Kendi ürettiğimiz nar ekşisi, zeytinyağı ve diğer ürünlerle, misafirlerimize doğal ve sağlıklı lezzetler sunuyor, hasat dönemlerinde düzenlediğimiz festivallerle de misafirlerimizi doğayla buluşturuyoruz. Ayrıca yerel üretimi destekleyerek karbon ayak izimizi azaltırken sürdürülebilirliğe ve bölge ekonomisine de katkı sağlıyoruz" dedi.

Mersin'in yöresel lezzetlerine özel menüler

Executive Şef Sedat Buğday'ın imzasını taşıyan, Mersin mutfağının zenginliğini en iyi şekilde yansıtmak için yerel lezzetlerin ön plana çıkarıldığı menülerde tantuni, cezerye, humus, kerebiç, topalak çorbası, hurmalı mamüller gibi yöresel tatların yanı sıra, Mersin'e özgü mezelere de yer verildi. Sedat Buğday, menülerde Mersin'in etli lezzetlerinin ve deniz ürünlerinin zenginliğinin öne çıkarıldığını belirtti. Buğday, "Gastronomi turizminin önemi gün geçtikçe artıyor. Mersin'e özgü yerel lezzetlerin tanıtılması, hem bölgemizin hem de ülkemizin gastronomi turizmine önemli katkılar sağlayacak. BN Hotel Thermal & Wellness'ta amacımız Mersin mutfağının zenginliğini en iyi şekilde yansıtan menüler sunmak" dedi.

"Yeni havalimanıyla Rusya ve Avrupa'dan hızlı dönüşler aldık'

Çukurova Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının da kolaylaştığını söyleyen BN Hotel Thermal & Wellness Genel Müdürü Suat Delidere, pazarı çeşitlendirmek için çok yönlü çalışmalar sürdürdüklerinin altını çizerek şunları kaydetti: "Özellikle Avrupa ve Rusya'dan hızlı dönüşler aldık. Burada bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. 2024'te doluluk anlamında geçen seneye göre yüzde 70-75 arasında büyümemiz var. Hedefimiz Mersin'de turizmi 12 aya yaymak. Özellikle kış döneminde spa paketlerimizle Rusya trafiğimizde hareketlilik hedefliyoruz."