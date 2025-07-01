Mutfak Çözümleri ve Gıda Güvenliği

Hayat Kurtaran Önemli Bilgiler…

Pişen yemekleri saklayacaksak, hemen tüketmeyeceksek en fazla 2 saat içerisinde buzdolabına kaldırmamız gerekiyor. Aksi halde patojen (insanlarda hastalık yapan) bakteriler üreyerek riskli sayıya ulaşabilir.

Pişen yemekleri buzdolabında sakladıktan sonra en fazla 1 kez ısıtılmalı.

Dondurucu pek çok gıdanın besin değerini koruyarak muhafaza edebilen çok büyük bir yardımcımız, pişmiş yemekleri bile…

Dondurucudan çıkardığımız yiyecekleri asla oda sıcaklığında, tezgah üzerinde veya sıcak su içinde çözdürmemeliyiz. En ideal çözdürme ortamı buzdolabı +4 derece veya mikrodalga fırınların çözdürme ayarıdır.

İftar ve Sahur İçin Yemekleri Önceden Hazırlamak Güvenli Mi? Hangi Gıdaları Hazırlayabiliriz? Hangi Gıdalar Buzdolabında ve Buzlukta Ne Kadar Süre Dayanır?

Bu başlığı okuduğunuzda aklınızdaki soruların dilinize döküldüğünü düşünüyorum. Evet bu çok olası. Çünkü yoğun tempomuzda günde iki hatta üç öğün besleyici yemekler yapmak zor gelebilir. Birkaç günlük yemek hazırlamak isteyebilir ancak hazırladığınız yemeklerin dayanıklılığı, besin kayıplarıyla alakalı endişeler duyuyor olabilirsiniz. Gelin o halde tüm bu soruları birlikte cevaplayalım…

Haşlanmış yumurtayı bile buzdolabında 6-7 gün saklayabilirsiniz! Evet soğumuş haşlanmış yumurta kulağa hoş gelmiyor olabilir. En azından sahur için akşamdan yumurtanızı haşlayıp kabuklu olarak buzdolabına koyup sahurda benmari yöntemiyle ısıtıp tüketebilirsiniz. Eğer soğuk tüketmek sizin için sorun değilse soğuk da tüketebilirsiniz.

Sebze yemeklerini 4 güne kadar, etli yemeklerinizi ise 3 güne kadar buzdolabında güvenle saklayabilirsiniz. Buradaki altın kuralımızı hatırlatmak isterim tekrar; yemek piştikten sonra 2 saat içerisinde buzdolabına girmiş olmalı ve sadece 1 kez ısıtılmalı. Bu sebeple tüketeceğiniz kadarını çıkarıp ısıtmak her zaman akıllıca olacaktır.

Yeni nesil, kap içindeki oksijeni vakumlayarak alan saklama kapları ise mutfaklara yapılması gereken yatırımlardan biri... Zira bu kaplarda yemekleriniz daha uzun süre dayanacak ve yeşillikleriniz ise ilk günkü tazeliğinde günlerce durabilecek.

Pişmiş yemekler ve çorbalar buzluğa konulamaz mı? Elbette konulur! 3-4 ay buzlukta saklayabilirsiniz. Buzluğa poşet içerisinde koymanızı ise önermem. Buzluk kokusu sizin bu pratik yöntemden vazgeçmenize sebep olacaktır. Buzluğa uygun olduğundan emin olduğunuz, satın alırken sorgulayabilirsiniz, cam veya silikon kaplarda dondurucunuza koyabilirsiniz.

Dondurucu çözümlerinden en pratiği ise haşlanmış bakliyatlar. Bu sayede salatalarınıza besleyici dokunuşları pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik dondurucuda saklanan baklagillerin dirençli nişastası artıyor ve bu sayede glisemik indeksi de düşüyor! Bir taşla iki kuş!

Sahurda şöyle sıcacık sigara böreği, katmerler, kol börekleri, poğaçalar yemek isteyenler için de güzel bir haberler var. Böreklerinizi ister çiğ isterseniz de pişmiş olarak dondurucuya koyabilirsiniz. Çıkarıp pişirdiğinizde veya ısıttığınızda taptaze olacağını göreceksiniz. Peynirli, sebzeli, kıymalı vb. malzemelerden oluşabilir; hepsi dondurmak için uygundur.

Doğranmış Salata Buzdolabında Saklanır Mı? Ne Kadar Süre Saklanır?

Sebze ve salata yeme sıklığımız onları yıkama, doğrama üşengeçliği yaşamamakla doğru orantılı, diye düşünüyorum. Yeşilliklerinizi aldığınız zaman yıkayıp kurulayıp bir kapta buzdolabında saklamanızı öneririm. Buradaki kilit nokta; tamamen kurumuş olmaları. Bunun için bir salata kurutucusu çok işinize yarayacak. Ardından da pamuklu bir bez veya kağıt havlu ile kurulayabilirsiniz.

Salata olarak yani doğranmış, harmanlanmış bir şekilde buzdolabında saklayabilir miyiz? Evet! Yapılan çalışmalarda; taze haldeyken doğranıp saklanan sebze salatasında (roka, maydanoz, mor lahana, pancar yaprağı) besin değerleri, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri (tat, yapı, doku) bilimsel açıdan incelendiğinde, bu sebze salatasının buzdolabı koşullarında en fazla 5 gün saklanabileceği görülüyor. 5 gün uzun bir süre; 2-3 gün optimum diyebilirim. Buradaki önerim, soslamadan (tuz, ekşi eklemeden) saklamanız ve yine vakumlu bir kap olursa besin değeri daha çok korunacaktır.

Buzdolabında salata var, dondurucuda haşlanmış baklagiller var; 'ne duruyorsun, besleyici salata yapsana!' Gördüğünüz gibi haftalık birkaç saatinizi ayırarak yapacağınız yemek hazırlıkları iftar ve sahurlarda daha çeşitli, besleyici menüler oluşturmanız için size yardımcı olabilir. Bahsettiğim gıda güvenliği kurallarına dikkat ettiğinizde korkacağınız hiçbir şey yok!