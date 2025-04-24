Hayatımızın Bir Gerçeği: Deprem

Depreme Dayanıklı Binalarda Oturmak:

Depreme alınabilecek ilk önlemlerden biri depreme dayanıklı, yapı denetimi yapılmış ve yönetmeliğe uygun inşa edilmiş binalar tercih edilmeli. Eğer binanız eski bir bina ise kontrol ettirebilir ve güçlendirme yaptırabilirsiniz.

Evin İçinde Alınılabilecek Önlemler:

Devrilebilecek, düşebilecek veya yerinden oynayabilecek eşyaları sabitleyebilirsiniz. Eşyalarınızı sabitleyerek hareket etmelerini ve üzerinize düşmelerini engelleyebilirsiniz. Masa vb eşyalar sabitlendiğinde sizin için bir yaşam üçgeni oluşturabilir.

Acil bir durum çantası hazırlayabilirsiniz. Sizin için örnek bir çanta görseli oluşturduk:

Deprem Uygulamaları Kullanmak:

Afad, Kandilli gibi kurumların uyarı sistemleri ve uygulamalarını takip edebilirsiniz. Bunlar dışında deprem anında düdük sesi çıkaran konumunuzu ileten vb uygulamaları da kullanmak kendinizi daha fazla güvene almanızı sağlayabilir.

Deprem anında sabitlenmiş eşyaların yanında çök-kapan-tutun hareketini yapmak en sağlıklı seçimdir. Merdiven ve asansör kullanmak deprem anında büyük bir risktir. Kesinlikle merdiven ve asansörlerden uzak durulmalıdır. Kırılabilecek cam, ayna vb eşyalardan uzak durmak gerekir. Bu eşyalar kırılarak vücudunuza saplanabilir.