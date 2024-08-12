Kahve Seçiminize Özel Casi Paped Tasarımları Keşfedin

"Modern hayat için el yapımı porselen" mottosuyla öne çıkan Casi Paped, kahve keyfini daha da artırmak için özel seçenekler sunuyor. Türk kahvesi, cappuccino fincanları ile espresso, lungo kahve ve filtre kahve bardakları, dünyaca kabul görmüş ölçülerde tasarlanıyor. Her tasarım doğanın soft tonlarıyla farklı bir hikaye anlatıyor.

Casi Paped Josephine Türk Kahvesi Takımları ile kahve keyfi

Casi Paped Josephine el yapımı porselen Türk kahvesi fincan ve tabakları, 100 ml'lik geniş hacimlerine ek olarak çift renkli tasarımlarıyla öne çıkıyor. Fincanların çapları 5.9 cm, yükseklikleri 4.9 cm ölçüsünde. Takımın tabakları ise 12 cm çapa ve 1,1 cm yüksekliğe sahip. Fincanlar, geniş kulp tasarımları sayesinde parmakla rahatça kavramaya imkan veriyor. Dışı mat sırsız, içi parlak sırlı veya tamamen sırlı seçenekleri olan Casi Paped Josephine El Yapımı Porselen Türk Kahvesi Fincanı ve Tabağı tamamen el yapımı, Fransız Limoges porselen çamurundan üretildiği için uzun ömürlü ve dayanıklı.

Renklerin enerjisi kahvenin lezzetiyle birleşiyor

Lila, fıstık yeşili, somon, kiremit, krem, Ege mavi, kahverengi renkli Josephine fincanlara, beyaz tabaklar eşlik ediyor. Çift renkli tasarımlarda ise fincan içleri ve kulplar da renkleniyor. Yeşil-kırmızı, mavi-gri, yeşil-beyaz, mint yeşili-sarı, pembe-beyaz, sarı-beyaz, mavi-beyaz, beyaz-mint yeşili tasarımlar, kahve keyfine enerji katıyor.

Casi Paped Hakkında:

Şebnem Çelepoğlu Dindar'ın 2020 yılında kurduğu Casi Paped markası, el yapımı renkli porselen ürünleriyle öne çıkıyor. Marka ismini tasarımcının hayatında iz bırakan sevgili dostlarından ilhamla; köpeği "Casi", papağanı "Pap" ve kedisi "Edward"dan alıyor. Bebek'te ekibiyle beraber tasarım atölyesinde çalışmalarını sürdüren Şebnem Çelepoğlu Dindar, doğanın renklerini yansıtan tasarımlarıyla rafine zevklere hitap etmeyi hedefliyor. Casi Paped ürünlerine casipaped.com web sitesine ek olarak Beymen, Sır Maison, Minoa ve Simple Life mağazalarından ulaşmak mümkün.