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Ekipman & Stil Sofra ve Tasarım Şık bir yılbaşı masası hazırlamanın püf noktaları

ŞIK BİR YILBAŞI MASASI HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

ŞIK BİR YILBAŞI MASASI HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI
Yılbaşı geceleri sevdiklerimizle bir araya gelerek özel anların paylaşıldığı özenle hazırlanmış sofralarda geçer. Yeni yıl masalarınız estetik bir sunum ile misafirlerinizi etkilemeli. Yılbaşı sofrası hazırlarken önce tarz ve renk belirlenmeli. Kullanacağınız yemek takımına göre masa örtüsü seçilmeli. Tabaklarınız desenli ise düz bir masa örtüsü, sade ise de yeni yıl konseptli bir örtü tercih edilebilir. Sofra düzeni misafirlerinizin kendilerini rahat hissetmesi açısından önemlidir. Çatal ve bıçakların sırasına dikkat ederek yerleştirilmesi gerekir. Su bardağı yerine kadeh tabakların altına supla kullanılması şıklık yaratacaktır. Peçeteler de yılbaşı sofralarının önemli detaylarıdır. Tabakların ortasına yeni yıl süsleri ile hazırlanmış kumaş peçeteler yerleştirerek masanız daha da karakter kazanır. Masanızın büyüklüğüne göre kullanacağınız şamdanlar, geyikli, kozalaklı aksesuarlar yılbaşı ruhunu yansıtmanıza yardımcı olur. Merkez aksesuar olarak da yılbaşı çiçek aranjmanını masanızın ortasına yerleştirerek yılbaşı masası tasarımınızı tamamlamış olacaksınız. Şimdiden mutlu yıllar...

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

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