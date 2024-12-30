Kusursuz Davet Sofraları

Minik sürprizler

Yılbaşı, düğün, nişan gibi özel günler için davet sofrası hazırlarken servis tabaklarının üzerlerine yerleştireceğiniz, içinde sembolik ve kişiye özel hediyelerin olduğu küçük paketler anları ölümsüz kılacaktır. Servis tabaklarının içine ya da yanlarına isimlik koyarak veya konukların fotoğraflarını yerleştirerek jest yapabilirsiniz. Bu şekilde oturma düzenini de belirlemiş olursunuz.

Masayı hareketlendirin

Masa ortası çiçeği, şamdanlar ve mumlar dışında masayı hareketlendirmek için menüye ve mevsime uygun olarak küçük veya büyük dekoratif objeler kullanabilirsiniz.

Mum ışığı etkisi

Şamdan veya mum kullanımı akşam davetleri için vazgeçilmez olsa da gündüz davetlerinde de tercih ederek romantik ve şık bir ambiyans yakalayabilirsiniz. Mumları el altı hizasında sofranıza yerleştirin. Hareket ederken çarpma tehlikesi yaratmayacak güvenli yerleşim yerleri belirlemek önemlidir. Ayrıca mumları masanın genel konseptine uygun renkli kurdelelerle bağlayabilirsiniz.

Çatal-bıçak seçimi ve düzeni

Çatal-bıçak seti için, menüdeki yemekleri gözden geçirip uygun servis parçalarını seçmeye özen gösterin.

Çatal, bıçak ve kaşıklar yemeklerin sunum sırasına göre dıştan içe doğru yerleştirilir. En içteki servisler ana yemek için, ortadakiler ara sıcak ve en dıştakiler de başlangıçlar için kullanılır.

Bıçakları keskin olan tarafı servis tabağına bakacak şekilde yerleştirin.

Ana yemek olarak balık tercih ediliyorsanız balık çatalı ve balık bıçağının kullanılmasına özen gösterin. Balık çatalı sol baştan ikinci sıraya, balık bıçağı da sağ baştan üçüncü sıraya yerleştirilir.

Hem sıcak hem soğuk başlangıçlar için kullanılan ordövr çatalı ve bıçağı, ana yemek için kullanılan çatal, bıçağın biraz daha küçüğüdür. Ordövr çatalını tabağın sol tarafına ve sol başa, ordövr bıçağını ise tabağın sağ tarafına ve sağ baştan ikinci sıraya yerleştirin.

Eğer menüde tatlı, dondurma veya meyve varsa tabağın önüne tatlı kaşığı ve meyve çatal bıçağı yerleştirin. Masada fazla yer yok ise tatlı ve meyve için kullanılan servisleri sunum sırasında da getirebilirsiniz.

Yemek takımı seçimi ve düzeni

Sofrayı düzenlemeden önce menüye uygun yemek takımını seçip başlangıçlar için genellikle ana yemek servislerinden bir boy daha küçük servisler, ana yemekler için menüye bağlı olarak ete veya balığa uygun servisler, tatlı sunumu için de tatlı servislerini tercih edin. Yemek tabaklarında ise en altta supla olmak üzere, servis tabağı ve ana yemek tabağını birlikte yerleştirin. Ayrıca tüm bardakları yemek tabağının üst tarafına veya sağ üst kısmına yerleştirin. Yemek takımlarına hacim kazandırmaya ve örtü ile tabağı ayırmaya yardımcı olan suplalar, doğru şekilde seçildiğinde masaya şıklık ve stil katar. Masanın genel ambiyansına göre dore, lame, kristal taş bordürlü ya da cam ve metal gibi modern seçimler yapabilirsiniz.

Masanın havasını değiştiren çiçekler



Yemeklerin lezzeti kadar masa düzeninin de önemli olduğu davet sofralarında çiçek seçimi ve yerleşimi ise ayrı bir önem taşır. Çiçek alırken, hazırlayacağınız masanın renklerine, düzenlemesine ve temasına uyum sağlayacak çiçekleri seçip, formunu da masa ile bütünsellik kuracak biçimde tercih etmelisiniz. Örneğin yuvarlak masaya yuvarlak bir çiçek tasarımı, dikdörtgen masaya ise dikdörtgen düzenlemeler daha çok yakışacaktır.

Ayrıca çiçek seçimi yaparken, ebatlarının davetlilerin birbirini görmesini engelleyecek boyutlarda olmamasına özellikle dikkat edin. Masada yalnızca bir adet çiçek düzenlemesine yer verecekseniz masanın ortasını kullanabilirsiniz. Masada birden fazla sayıda çiçeğe yer verecekseniz daha küçük boyutlarda olanları tercih etmelisiniz. Birden fazla çiçeği masanın yuvarlak, oval veya uzun olmasına bağlı olarak ortada toplu olarak kullanabileceğiniz gibi tek sıra halinde uzunlamasına da yerleştirebilirsiniz.

Aklınızda bulunsun…

Alan kısıtlaması yoksa sandalyelerin arasının en az 35-40 cm mesafeli olmasına dikkat edin. Yemek sırasında herkesin toplu sohbet ortamına katılmasını sağlamak için mümkünse misafir sayısını 8 kişiden fazla tutmamaya özen gösterin.

Masa örtüsü ya da runner…



Sofralara estetik bir görünüm kazandıran masa örtüsünü seçerken gün ortası daveti için pamuklu ve yumuşak dokuda, akşam davetinde ise daha parlak, jakarlı, simli, ipekli kumaşları tercih edebilirsiniz. Desenli bir yemek takımı için düz ve yalın, minimal bir yemek takımı için desenli ve masaya hareket katacak bir masa örtüsü kullanabilirsiniz. Davetlerin bir başka tamamlayıcısı olan runner'ler kimi zaman masa örtüsünü hareketlendirmek için masa örtüsünün üzerine, kimi zaman masanın güzel dokusunu ortaya çıkarmak için direkt olarak, kimi zaman da birbirine paralel bantlar şeklinde davetli sayısının oturma düzenini gösterme amaçlı kullanılır. Kare masalarda, masa örtüsü üzerine + şeklinde, dikdörtgen formlu masalarda ise masanın enine ya da boyuna doğru yerleştirilir. Runner veya örtü seçerken masanın yuvarlak, oval veya uzun olmasına dikkat ederek boyutuyla orantılı masa örtülerini seçmeye özen gösterin.

Peçetesiz olmaz!



Masanın dikkat çeken detaylarından biri de peçetelerdir, doğrudan veya sadece estetik amaçlı olarak kullanılır. Kumaş peçeteler genellikle konukların direkt kullanımına servis edilirken kimi zaman da masa düzenini tamamlamak için tercih edilir. Masa düzenini tamamlamak için kullanıldığında masaya ikinci bir peçete grubu daha yerleştirilir.