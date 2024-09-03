Sofralarınızı Renklendiren Çiçekler

Nasıl Tasarlayalım ?

Yalnızca bir adet çiçek düzenlemesine yer verecekseniz masanın ortasını kullanabilirsiniz.

• Hazırlayacağınız masanın renklerine, düzenlemesine ve temasına uyum sağlayacak çiçekleri seçip, formunu da masa ile bütünsellik kuracak biçimde tercih etmelisiniz. Örneğin yuvarlak bir masaya yuvarlak formlu çiçek tasarımları, dikdörtgen masaya ise dikdörtgen düzenlemeler daha uygun olacaktır.

• Masada yer alan porselen takımlarının formu ile masa çiçeğinin uyumlu olması dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

• Birden fazla çiçeği ortada toplu olarak kullanabileceğiniz gibi uzun ve tek sıra halinde de yerleştirebilirsiniz.

• Masa örtüsü, Amerikan servisleri, peçeteler, yemek takımları gibi masada yer alan objelerin renkleri ile seçilen çiçeklerin renkleri kontrast sağlayacak tarzda seçilebilir ya da daha geçişli renkte çiçekler tercih edilebilir.