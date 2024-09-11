Wok Tavalar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Wok tavanın bileşenlerinde dökme demir, karbon çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum gibi ısıyı iyi ileten malzemeler bulunmaktadır.

Geniş tabanı ve yüksek kenarlarıyla genelde Asya mutfağında sıkça kullanılan bir tava türüdür. Yüksek ısıda hızlı ve homojen pişirme için kullanılan wok tavanın yayık tabanı ve yüksek kenarları sayesinde yemek ve yağ sıçramalarından doğacak kazaların önüne geçilir.

Başta et, tavuk, sebze soteleri olmak üzere un, tereyağı kavurması, noodle ve patates kızartması gibi tarifleriniz için kullanabilirsiniz.

Soteler için en uygun tava olurken, wok tavalar; diğer tavaların yerine de kullanılabilir ve bu yönüyle oldukça fonksiyoneldir. Aynı tavada kızartma, ısıtma veya pişirme işlemleri yapabilirsiniz.

Wok tavaların birçok çeşidi bulunmaktadır. Döküm wok tava, çelik wok tava, karbon çelik tava ve teflon wok tava gibi seçenekleri ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Kolay temizlenebilir özellikte olup biraz deterjan ve ılık suyla ıslattığınız bezle birlikte pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.