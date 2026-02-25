Tarif Ara
Yeme-İçme İstanbul The Grand Tarabya Managed by Accor'un Yeni Executive Şefi: Nilay Lale!

The Grand Tarabya Managed by Accor, Nilay Lale’nin ekibe katılması ile birlikte, İstanbul’da Executive Chef'in kadın olduğu, tek 5 yıldızlı lüks otel oldu. Gastronomi alanındaki güçlü deneyimi ve özgün yaklaşımıyla Nilay Lale’nin, otele büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Nilay Lale Kimdir?

Nilay Lale, profesyonel kariyerine önce Fethiye ardından Ankara'da farklı restoran ve otellerde başladı.

Ardından Swissotel Ankara, JW Marriott Ankara ve Mandarin Oriental Bodrum'da görev alan Nilay, daha sonra Chefs & Jars Ankara'da Executive Şef olarak önemli çalışmalara imza attı. 2021 yılı itibarıyla KHAI Hotels bünyesinde Corporate Executive Şef olarak görev alan Nilay, Gault & Millau Türkiye tarafından 2024 ve 2025 yıllarında 1 Toque, 2026 yılında da 2 Toque ödülüne layık görüldü.

Muğla Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümünden mezun olan Nilay, yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesiyle, Şubat 2026 itibarıyla The Grand Tarabya Managed by Accor ekibine Executive Şef olarak katıldı.

Tek Kadın Executive Chef'e Sahip Otel

The Grand Tarabya Managed by Accor, Nilay Lale'nin ekibe katılmasıyla birlikte İstanbul'da Executive Chef'in kadın olduğu tek 5 yıldızlı lüks otel oldu.

