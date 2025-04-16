İstanbul’da Çocukla Gidilebilecek En İyi 3 Mekan: Ailece Keyifli Vakit Geçirin

Happy Moon's / Kadıköy

Kadıköy'de çocuklu aileler için ideal bir mekan arıyorsanız, Happy Moon's Kadıköy tam size göre! Geniş oturma alanları, zengin menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her yaştan misafire hitap ediyor.

Miniklere özel hamburger, makarna ve pizza gibi sevilen seçenekler sunan Happy Moon's, hem lezzetli hem de konforlu bir deneyim sağlıyor. Ailece dışarıda vakit geçirirken güvenle tercih edebileceğiniz bu restoran, Kadıköy'de çocuk dostu mekanlar arasında öne çıkıyor.

Le Petit 100 / Etiler

Etiler'de hem şık hem de çocuk dostu bir mekan arayanlar için Le Petit 100 harika bir seçenek. Fransız esintili menüsü, sıcak atmosferi ve özenli sunumlarıyla dikkat çeken bu mekan, çocuklu aileler için de oldukça uygun.

Le Petit 100'ün menüsünde hem yetişkinlere hem de miniklere hitap eden sağlıklı ve lezzetli seçenekler yer alıyor. Geniş bahçesi ve ferah ortamı sayesinde çocuklar rahatça vakit geçirirken, siz de keyifle kahvaltınızı ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Mombie Fun Food Friends / Kadıköy

Eğlence, lezzet ve aile dostu bir ortam arıyorsanız, Mombie Fun Food Friends tam size göre! Renkli dekorasyonu, yaratıcı sunumları ve çocuklara özel menüsüyle bu keyifli mekan, ailece dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Menüde hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden eğlenceli ve doyurucu lezzetler yer alıyor. Mini burgerler, makarnalar, sağlıklı atıştırmalıklar ve tatlılar çocukların favorisi olurken, rahat oturma alanları ve samimi atmosferiyle ebeveynler de Mombie'de kendini evinde hissediyor.