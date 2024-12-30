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Yeme-İçme İstanbul İzmir'in en iyi ot yemekleri yapan restoranları

İzmir'in En İyi Ot Yemekleri Yapan Restoranları

İzmir'in En İyi Ot Yemekleri Yapan Restoranları

Morisi Girit Mutfağı, Karşıyaka
Morisi, İzmir'de Girit mutfağı denildiğinde akla gelen ilk adreslerden biridir. Özellikle zeytinyağlılar ve serpme kahvaltıları ile ünlüdür. Kahvaltı tabağındaki sıcaklar sınırsızdır, ancak yumurta çeşitleri menüye dahil değildir. Hem servisi hem de lezzetiyle oldukça beğenilen bir mekan, fiyatlarıyla da oldukça uygundur.

Beğendik Abi, Urla
Beğendik Abi, İzmir'in en idyllik esnaf lokantalarından biridir. Hem esnaf lokantası hem de restoran havasını taşıyan bu mekan, önceden hazırlanmış yemeklerin vitrinlerde sergilenmesinin aksine, lezzet ve çeşit bakımından çok daha kaliteli yemekler sunuyor. Mekanın dekorasyonu da, zevkli ve şık bir atmosfer yaratıyor.

Mutfak Girit, Konak
Mutfak Girit, Girit mutfağının ve Türk mutfağının lezzetlerini harmanlayan bir mekan. Zeytinyağlı dolma, barbunya, mercimek köftesi, girit kabağı ve cibez gibi hem sağlıklı hem lezzetli yemekleri burada bulabilirsiniz. Mekan, küçük ama samimi bir atmosfere sahip.

Balmumu Dükkan Lokanta, Konak
Balmumu Dükkan Lokanta, Ege ve Girit mutfağının unutulmuş lezzetlerini günümüze taşıyan modern bir esnaf lokantası. Menü, mevsime göre değişiklik gösteriyor ve özel lezzetler sunuyor. Alaşehir kapama, paşa böreği gibi Ege'nin spesiyalleri burada tatmanız için sizleri bekliyor. Ayrıca, mumlu balık yumurtası gibi nadir lezzetleri de alabilirsiniz.

Ömre Bedel Yemekler, Urla
Ömre Bedel Yemekler, Ege mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan butik bir işletmedir. Burada, güveç, yaprak sarma, şevketibostan ve zeytinyağlı enginar gibi sağlıklı ve lezzetli ev yemeklerini tadabilirsiniz. Ayrıca Ömür Hanım'ın samimi sohbeti de mekana ayrı bir sıcaklık katmaktadır.

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