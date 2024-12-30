İstanbul'un En İyi Balıkçıları

Eski Yer Yeniköy, Sarıyer

Yeniköy'de yer alan Eski Yer, kendine özgü mezeleri ve deniz mahsulleriyle lezzet tutkunlarının müdavimi olduğu bir mekan. Burada, yerinden temin edilen taze balık ve deniz ürünleri, gerçek anlamda bir Ege Balıkçısı deneyimi sunuyor. Levrek, çupra, karides gibi balıklar ızgara veya fırın usulüyle pişirilir ve doğal tatlarıyla servis edilir. Meze çeşitleri ve deniz mahsulleri salataları ise yemeği tamamlayan eşsiz tatlar arasında yer alır. Eski Yer, Yeniköy'ün sakin ortamında, taze deniz ürünleri ve kaliteli hizmetiyle balık severler için ideal bir adres sunuyor.

Uskumru Restoran, Beykoz

Boğaz'ın eşsiz manzarasında taze balık lezzetleri arıyorsanız, Uskumru tam size göre. Beykoz'da, tarihi bir yalının içinde yer alan bu mekan, boğazın güzellikleriyle iç içe olan restoranlardan biri. Uskumru, benzersiz menüsüyle Boğaz'ın muazzam atmosferini birleştirerek misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Avrupa Yakası'nda ikamet edenler için, İstanbul trafiğine takılmadan tekneyle restorana ulaşmak da oldukça kolay. Haftanın her günü Rumeli Hisarı'ndan kalkan tekne ile Boğaz'ın keyfini çıkararak Uskumru'ya ulaşabilirsiniz.

İsmet Baba, Kuzguncuk

İsmet Baba, Kuzguncuk'un tarihi dokusuyla bütünleşmiş, samimi ve huzurlu bir mekan. Geleneksel Türk mutfağını, kuzu tandır, deniz mahsulleri gibi lezzetlerle harmanlayan bu restoran, aynı zamanda keyifli bir akşam yemeği için mükemmel bir tercih. Mekanın sıcak atmosferi, özellikle akşam saatlerinde, keyifli bir yemek deneyimi sunmak için ideal

Del Mare, Çengelköy

Del Mare, Çengelköy'ün tarihi dokusunda deniz kenarına yakın bir konumda yer alan şık bir restoran. İtalyan mutfağı ve deniz ürünleri konusunda uzmanlaşmış olan Del Mare, taze deniz mahsulleri, makarnalar ve deniz levreği gibi zengin seçenekler sunuyor. Mekan, sade ancak şık bir dekorasyona sahip olup, deniz manzarası eşliğinde yemek yiyebilmeniz için en ideal ortamı sunuyor. Özellikle yaz aylarında, denizin sesiyle birlikte yemek yeme keyfi unutulmaz bir deneyim haline geliyor. Güler yüzlü hizmeti ve rahat atmosferi ile Del Mare, dinlendirici bir akşam geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir tercih.

Kalpazankaya, Büyükada

Kalpazankaya, İstanbul'un en sevilen adalarından Büyükada'da yer alan, modern Türk mutfağını en iyi şekilde sunan bir restorandır. Mekan, adanın en güzel köşelerinden birinde yer alır ve özellikle balık çeşitleri, mezeleri ve özel soslarla pişirilen et yemekleri ile öne çıkar. Kalpazankaya, adanın eşsiz manzarasına karşı leziz bir yemek deneyimi sunuyor. Ada atmosferinde sakin bir akşam geçirmek isteyenler için ideal olan mekan, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilir. Burası, ada yaşamının huzurunu yemeklerin lezzetiyle birleştiren bir mekan olarak dikkat çeker.