Ankara'nın En İyi Çorbacıları

Beykoz Çorbacısı

Beykoz Çorbacısı, Ankara'da çorba denince akla gelen ilk mekanlardan biridir. Özellikle işkembe çorbası ve kelle paça çorbası ile ünlüdür. Taze malzemelerle hazırlanan çorbalar, sabah saatlerinden itibaren misafirlerine sunulmaktadır. Yumuşacık etler ve bol baharatlı çorbalar, burada sizi bekliyor. Ayrıca mercimek çorbası ve taratorlu çorba gibi seçenekler de oldukça popülerdir.

Kocatepe Çorbacısı

Kocatepe Çorbacısı, yıllardır Ankara'nın en bilinen çorba adreslerinden biridir. Mercimek çorbası, yayla çorbası ve tavuk çorbası burada çok sevilen çeşitlerdendir. Hem lezzet hem de hijyen açısından oldukça başarılı olan mekan, çorba severlerin vazgeçilmezi olmuştur. İçeriye girdiğinizde sizi samimi bir ortam karşılar ve sıcacık çorbalar sizi bekler.

Çorbacı Hüseyin Usta

Ankara'nın meşhur çorbacılarından Çorbacı Hüseyin Usta, özellikle işkembe çorbası ve paça çorbası ile tanınır. Yıllardır aynı lezzeti sunan bu mekan, özellikle soğuk kış günlerinde, misafirlerine sıcacık çorbalarla hizmet verir. Mercimek ve yayla çorbası gibi daha hafif seçenekler de mevcut. Zengin menüsü ile her damak tadına hitap eder.

Hacettepe Çorbacısı

Hacettepe Çorbacısı, özellikle işkembe ve paça çorbaları ile tanınır. Uzun yıllardır aynı lezzette hizmet veren mekan, misafirlerine sıcacık ve doyurucu çorbalar sunuyor. Sabah saatlerinde açılan mekan, akşam geç saatlere kadar açık olup, çorba sevenlerin uğrak yeridir. Ayrıca mercimek çorbası ve taratorlu çorba gibi alternatifler de mevcuttur.

Meşhur Çorbacı Sıtkı Usta

Meşhur Çorbacı Sıtkı Usta, Ankara'nın en eski çorbacılarından birisidir. Kelle paça, işkembe ve mercimek çorbası gibi çeşitleri ile oldukça popülerdir. Yıllardır aynı geleneksel tariflerle hazırlanan çorbalar, lezzetiyle kendine hayran bırakır. Aynı zamanda taratorlu çorba ve yayla çorbası gibi seçenekler de tercih edilmektedir. Sıcacık çorbaları ve samimi atmosferi ile burada keyifli bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz.