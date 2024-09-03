Bi Nevi Deli Etiler, Yeniköy

Bi Nevi Deli Türkiye'nin en eski vegan restoranlarından biri. İncelikle düşünülmüş menüsünde atıştırmalıkların yanı sıra; ana yemekler, fermente yemişlerden elde ettikleri peynir, yoğurtlar, et alternatifleri ve daha fazlasını sunuyor. Örneğin; dört peynirli tostta kendi üretimleri olan dört farklı çeşit fermente kaju peynirini, ekşi maya tam buğday ekmeği ile servis ediyorlar. Bunun yanında pastrami sandviç, bir et alternatifi olan seitanı, trüflü peynir sosu ve hardallı kaju krem ile sunuyorlar. Bunların yanı sıra badem unundan zeytinli poğaça, karabuğdaylı muzlu pankek, fesleğenli kaju ayranı ve bitkisel sütlü, protein tozlu smoothie'ler burada bulabileceğiniz vegan atıştırmalıklardan yalnızca birkaçı.

Kümin Vegan Lezzetler Yel değirmeni

Yeldeğirmeni'nde tarihi bir binada yer alan Kümin, hem iç mimarisiyle hem de arkada yer alan bahçesiyle çok keyifli bir mekan. Geçtiğimiz günlerde arka bahçesinde düzenledikleri ufak bir davette yaz menüsünü tatma fırsatım oldu. Siyez unundan yaptıkları ve dilim olarak servis edilen pizzasına karamelize soğan ve kapari çok yakışmıştı. Yanında fesleğenli humus ve soğuk hibiskus çayının da çok yakıştığını söyleyebilirim. Yeşil soğuk çorba da içerdiği nohut, buğday, fesleğen, reyhan ve nane ile ferahlatıcı ve besleyici bir alternatif. Ek olarak hafif bir kabak spagettiyi, pirinç yoğurdundan naneli fesleğenli buz gibi bir ayran ile beraber tercih edebilirsiniz.

Beyaz Fırın Akasya AVM, Ataşehir, Çiftehavuzlar, Erenköy, Etiler, Göktürk, Kadıköy, Kanyon AVM, Moda, Nişantaşı, Suadiye

İstanbul'da birçok yerde karşımıza çıkan Beyaz Fırın'a belki birkaç defa geldiniz fakat menüsündeki vegan seçenekler dikkatinizi çekmemiş olabilir. Elbette bir limonata, meyve ve sebze suyu veya bubble tea içebilirsiniz ancak menüsünde çok daha fazlası bulunuyor. Örneğin; kendi yaptıkları kaju sütünden hazırladıkları frambuazlı kahveli içecekleri denemeye değer ferahlatıcı bir alternatif. Bunun yanı sıra hurma ile tatlandırdıkları raw pastayı, frambuaz, çiğ kaju ve hindistan cevizi yağı ile hazırladıkları kreması ile sağlıklı bir seçenek olarak tercih edebilirsiniz. Siyah nohut, maş fasulyesi ve kinoadan oluşan yaz salatası, yeşil mercimekli vegan köfte ve badem sütlü date&berry de Beyaz Fırın'ın menüsündeki diğer vegan seçenekler.

Salpa Kadıköy

Dört yıldır vegan ve vejetaryen menüsüyle hizmet veren Salpa, Milano'nun ünlü akşam üstü atıştırmalık zamanı olan 'aperitivo time' geleneğini burada da sürdürüyor ve atıştırmalık menüsünü her pazartesi günü ücretsiz açık büfe olarak sunuyor. Sıcak bir yaz gününde buz gibi bir içeceğin yanında harika gidecek atıştırmalık tabağında; patates kızartması, falafel, kroket, vegan çedarlı muska böreği, kestane mantarlı sigara böreği ve brokoli tempura bulunuyor. Pirinç yufkasıyla hazırladıkları ve içine tofu, kapya biber, havuç ile kestane mantarı koydukları spring roll da bayıldığım bir vegan atıştırmalıktır. Son olarak safranlı vegan mayonez ve lime ile servis edilen istiridye mantarlı taco burada bulabileceğiniz bir başka leziz alternatif.

Roots & Shots Caddebostan, Ataşehir

Roots&Shots taze sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllılarla oluşturduğu, tamamen vegan, sağlıklı ve lezzetli bir menüyle öne çıkıyor. Özellikle zengin bir zeytinyağlı ve meze menüsüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Zeytinyağlı taze fasulye, barbunya, kinoalı kısır ve mercimek köftesi ile vegan yoğurtlu enginar çanağı tam da yaz mevsimine uygun seçenekler. Bunların yanı sıra poğaça, kurabiye, kraker, bar ve truffle gibi vegan atıştırmalıklar da sunuyor. İçecek olarak envai çeşit detoks suyu ve smoothie'lerinden tercih edebilir veya buz gibi bir fesleğenli vegan ayranın tadını çıkarabilirsiniz. Smoothie kaselerinin bir diğer hafif alternatif olduğunu belirtmeliyim.