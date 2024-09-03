İstanbul'daki Vegan Dondurma Adresleri

Loved Gelato, Caddebostan

Listeye İstanbul'un tek vegan dondurmacısıyla başlamak isterim! Bildiğiniz gibi hemen hemen tüm sorbeler vegan olsa da benim gibi sorbe sevmeyenler için Loved Gelato doğru adres. Baz olarak genellikle kendi ürettikleri kaju sütünü kullandıklarından, sorbe yerine 'gelato' kıvamında, yani kremamsı bir dondurmaları var. Radarıma giren çeşitleri arasında Şili biberli portakal kabuklu çikolatalı, cookie hamurlu, çilekli cheesecake'li ve Türk kahveli dondurmaları bulunuyor.

Lillo, Florya – Kadıköy – Ataşehir – Göztepe

İki yakada da bulunan Lillo'nun tüm meyveli sorbeleri, mevsiminde ve tamamen doğal içerikli. Bunun yanında bitter sorbeleri de mevcut. Ayrıca dönem dönem Antep fıstığı gibi farklı lezzetleri de vegan olarak sunabiliyorlar. Limon, vişne, nektarin ve şeftali gibi çeşitlerin şeker ilavesiz versiyonları bulunuyor. Son olarak; Japon pirinç keki olarak bilinen mochi'nin limonlu, mangolu ve çarkıfelekli vegan çeşitlerini de Lillo'da bulabileceğinizi belirtmek isterim.

Blended, Maçka

Blended baz olarak muz ve kendi badem sütlerini kullandıkları, çilekli, kakaolu ve matcha'lı olmak üzere 3 çeşit nice cream sunuyor. Ayrıca yaz aylarında Hindistan cevizi sütüyle hazırladıkları dondurmaları çeşitli eklemelerle kişiselleştirebilirsiniz. Tüm dondurmalarını hurma suyuyla tatlandırdıklarını da ekleyeyim.

Muà Gelatieri d'Italia, Yeniköy – Bebek – Şaşkınbakkal – Caddebostan – Arnavutköy – Akaretler – Acarkent – Göktürk – Reşitpaşa – Hilltown AVM – Watergarden AVM – City's AVM

Listede bulunan en yaygın adres olmasıyla tahmin edebileceğiniz gibi en sık uğradığım dondurmacının Muà olduğunu söyleyebilirim. Tüm sorbe ürünleri vegan olduğu gibi meyveli dondurmaları mevsimsel olarak değişiyor. Şu an limon, orman meyveleri, karadut, çilek ve vişne bulabileceğiniz Muà, ek olarak bitter çikolatalı ve Antep fıstıklı dondurma dahil 8-10 çeşit vegan dondurma sunuyor. İstanbul'un dışında Bursa ve İzmit'te de şubeleri olduğunu belirteyim.

Cold Neron, Kadıköy

Listedeki diğer adreslerden farklı olarak, Cold Neron dondurmayı 'Thai Roll' şeklinde hazırlayıp servis ediyor. Örneğin o gün ellerinde taze olarak bulunan çilek ve muz gibi meyveleri dondurulmuş bir tavaya koyuyorlar, üzerine karadut sosu gibi vegan lezzetleri ekliyorlar, en son da badem sütlü bazlarını döküp, spatula yardımıyla hepsini harmanlıyorlar. Donan dondurma karışımını dürüm haline getirerek sunuyorlar.

Girandola Gelato Italiano, Acarkent – Arnavutköy – Caddebostan – Göktürk - İstinyepark AVM – Kanyon AVM – Yeniköy

Tüm meyveli sorbeleri vegan olan Girandola, zaman zaman bitter çikolatalı sorbe de sunuyor. Sorbelerin içinde meyve parçaları var ve gerçek meyve lezzetini çok yoğun alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra pazar günleri Acarkent şubesinde vegan fındıklı dondurma servis ediliyor. Ayrıca dondurmalarında herhangi bir katkı maddesi, aroma ve hazır baz kullanmadıklarını da belirtmeliyim.