Kaş'ın En İyi Mekanları

Akdeniz'in incisi Kaş'ın masmavi denizinin, tertemiz doğasının yanı sıra, vegan mekanları, şık manzaralı ve sunumlu restoranları, kafeleri ve sokak lezzetlerine kadar birçok seçenekli mekanları derledik. Tatilinizin keyfini sonuna kadar yaşayacağınız eğlenceli ve canlı müzik eşlikli mekanlarda listemizde mevcut.

37 Restoran

Kaş'ın merkezinde bulunan 37 Restoran, Küçük Çakıl, Limanağzı ve Meis adasının büyüleyici manzarası eşliğinde harika lezzetler tattırmak için misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli mezelerden, et yemeklerine, zeytinyağlılardan, tatlılara kadar birçok çeşit bulunan menülerinde misafirlerinin kalbini çalmaya yetiyor. Kaş eğer tatil listenizde varsa eşsiz bir akşam yemeği ve keyifli vakit için göz atmanızı tavsiye ederiz.

Andifli, Koza Sk. No:10, Kaş/Antalya

Pell's Gece Gündüz Lezzet

Günün her öğünü lezzetli ve çeşitli yemeklerle misafirlerine lezzet şöleni yaratan Pell's Restoran, Kaş'ın aynı zamanda en iyi imza kokteyllerine sahip olan mekanlar arasında. Lazanya, gravlax ve nar slush kokteyli denemeden dönülmemesi gereken lezzetler arasında. Günün her öğünün de kaliteli kahvaltı, lezzetli öğlen ve akşam yemeği yiyip, lezzetli kokteyller içmek isterseniz Pell's Restorana mutlaka uğrayın.

Andifli, Zümrüt Sk. No: 5/1, Kaş/Antalya

Bella Vita Ristorante

İtalyan mutfağı konsepti mutfağı olan Bella Vita Ristorante, İtalyan mutfağının en sevilenlerinden olan pizza ve makarnayı Kaş'da en iyi ve en güzel haliyle misafirlerine sunuyor. Enfes hazırladıkları, quattro formaggi ve beef pizza restoranın en beğenilenleri arasında. Kaş manzarası eşliğinde enfes İtalyan lezzetleri tatmak için Bella Vita Ristorante aranan mekan olacaktır.

15/2, Andifli, Kaş/Antalya

Oburus Notos

Vegan ve vejetaryen seçenekleri bulunan Oburus Notos, Kaş'ın gözde mekanlarından biri. Çeşitli atıştırmalıklar, taze meyvelerle hazırlanmış kokteyler ve lezzetli vegan seçenekleriyle Kaş'ın tercih edilen mekanları arasında. Hem gündüz vakitlerinde sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz hem de akşam saatlerinde eğlenebileceğiniz güzel mekanlardan biri olacaktır.

Belenli, Okçuöldüğü Sk No:12, Belenli/Antalya

Bir Lokma Restoran

Kendinizi annenizin mutfağında hissedebileceğiniz ev sıcaklığı hissiyatı veren Bi Lokma Restoran, hem Kaş'ın yerlileri hem de Kaş'ı tatil için tercih edenlerin bir numarası. Taze yapılmış mantılardan, bol yeşillikli salatalara, içli köfteden, deniz ürünlerine kadar birçok ürünü ve çeşiti bulunan, her daim kaliteli ürünleri olan bir mekan. Ayrıca her hafta sonu da canlı müzikleriyle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Andifli, Uğur Mumcu Cd. No:21, Kaş/Antalya

L'Apéro

Fransız ve Akdeniz'in mutfağının birleşimini en güzel ve en şık haliyle misafirlerine sunan L'Apero, Kaş'ta gidebileceğiniz en eğlenceli mekanlardan biri. Köstüm partisinden, piyano akşamlarına kadar birçok eğlenceli ve zevkli aktivitesi bulunan bu mekan. Tatilinize keyif katacaktır. Eğlencenin yanı sıra vegan brownie ve fransız usülü biftekleri denenmesi gerekenler arasında.

Andifli, Doğruyol Cd. No:1, Kaş/Antalya

Oburus Momus

Kaş'ta bir vejetaryen mekanı olan Oburus Momus, oldukça şık bir mekan. Kaş'ın enfes manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyip, özenle hazırlanmış içeceklerden içebileceğiniz harika bir mekan. Vegan seçenekleri de oldukça çeşitli olan bu mekanda İstiridye mantarından, samosaya, rokfor kremalı gnocchiye kadar dünya mutfağından lezzetleri de bulmak mümkün.

Kaş Gurme Falafel

Sadece Kaş'ın değil Türkiye'nin en iyi falafelcilerinden biri olan Kaş Gurme Falafel, wrap falafel, bowl falafel, humus, çeşitli meze ve mevsim yeşillikleriyle birlikte misafirlerine rengarenk tabaklar sunuyor. Falafel seviyorsanız veya ilk defa deneyecekseniz Kaş Gurme Falafel rakipleri arasından en iyilerinden biri. Kaliteli lezzet için mutlaka kaydedin.

Andifli, 2 Sk No:3/A, Kaş/Antalya