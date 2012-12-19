Zeytinyağlı Barbunya
Pratik hazırlanışıyla lezzetli zeytinyağlı barbunya tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Barbunyayı akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Su dolu bir tencereye alıp, haşlayın. Tekrar suyunu süzün. Tencereye yağ, doğanmış soğan, sarımsak, ayıklanıp dörde bölünmüş havuç ilave edin.
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2
Ateş üzerinde hafifçe kavurun. Salçayı ekleyin. Şeker ve tuz ilave edin. Haşlanmış fasulyeyi de koyup, hepsini karıştırın. Kısık ateşte sıcak su ilavesiyle barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
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3
Suyunu çekin fasulyeler pişince ocağın altını söndürün. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip, ılık ya da soğuk servis yapın.
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