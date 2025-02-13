Bal Kabaklı Bazlama



Hazırladığınız bezeyi 5-6 bezeye bölün. Ellerinizi hafifçe yağlayıp bezeleri avucunuzla bastırarak 4-5 cm genişliğinde açın. Tavaya zeytinyağı ekleyip iki tarafını da pişirin. Damak zevkinize göre lor peyniri, kıyılmış maydanoz ve halka doğranmış mor soğan ile servis yapın.