Bal Kabaklı Bazlama
Bal Kabaklı Bazlama: Yumuşacık dokusu ve bal kabağının doğal tatlılığıyla, sıcacık bir lezzet keyfi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kabın içine tüm malzemeyi alıp yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir bazlama hamuru elde edene dek yoğurun.
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2
Hazırladığınız bezeyi 5-6 bezeye bölün. Ellerinizi hafifçe yağlayıp bezeleri avucunuzla bastırarak 4-5 cm genişliğinde açın. Tavaya zeytinyağı ekleyip iki tarafını da pişirin. Damak zevkinize göre lor peyniri, kıyılmış maydanoz ve halka doğranmış mor soğan ile servis yapın.
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