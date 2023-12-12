Elmalı Strudel
İnce hamuru ile dillere destan olan elmalı strudel (Apfelstrudel), elmalı iç harcı ve piştiğinde kat kat açılmış çıtır hamur katları ile bir harika. Bu tarifi mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pudra şekeri, un ve tarçını bir kapta karıştırın. İncecik dilimlenmiş elma ve kuru üzümü ekleyip tekrar karıştırın.
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2
Fırın tepsisine yağlı kağıt yayın. Milföy hamurlarını dörder milföy yan yana gelecek şekilde dizip birbirine yapıştırarak bütün bir milföy parçası elde edin.
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3
Uzun kenarına elmalı ve üzümlü harcı yayıp rulo şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün.
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4
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından aldıktan ve ilk ısısı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyip servis yapın.
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