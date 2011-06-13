Çilekli Kalpli Tartlar

Hamur malzemesini derin bir kapta karıştırın. 30 dakika dinlendirin. Mutfak tezgahına yağlı kağıt serin. Üzerine hazırladığınız hamuru yayın. Kalp şeklinde kalıbınız yoksa, yağlı kağıtlara dilerseniz küçük, dilerseniz büyük kalp şekilleri çizerek kalıp çıkarın. Hazırladığınız kalıbı hamurun üzerine koyup, kenarlarından çizerek kalp şekli çıkarın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine kalpli hamurları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Kreması için küçük bir tencerede nişastayı soğuk sütle ezin. 2 çorba kaşığı toz şekeri ekleyin. Ağır ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ateşten aldıktan sonra soğutun. Son olarak süt kremasını ekleyin. Kalpli tartların üzerine krema sıkacağı ile kremayı sıkın. Çileklerle süsleyin.