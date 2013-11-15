Çikolatalı Tart

1 Hamur için un, kakao, pudra şekeri ve tuzu derin bir kapta yoğurun. Tereyağını da ekleyip, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Yumurta sarısını ekleyip, iyice yoğurduktan sonra hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle açıp, küçük tart kalıplarına, kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle yayın. Kabarmaması için üzerlerine alüminyum folyo serin ve nohut koyun. Bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. 15 dakikanın sonunda nohut ve alüminyum folyoyu üzerinden alın, 8 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

2 Kremayı ısıtın ve içine küçük parçalara ayırdığınız çikolataları koyup, eritin. Daha sonra kremayı karıştırarak ılıtın. Ilıyan kremayı soğuyan tart kalıplarının içine paylaştırın. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve üzerini rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyip, servis yapın.