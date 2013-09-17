Cappuccinolu Yoğurtlu Cheesecake
Malzemeler
Yapılışı
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1
Cappuccino ve sütü karıştırıp üzerine tereyağını ilave edin. Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp karışıma ekleyip, yağlanmış bir kelepçeli kalıba elinizle bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirip soğumaya bırakın.
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2
Diğer taraftan harç için yoğurdu geniş bir kaba alıp üzerine kremayı ve yumurta aklarını ekleyip çırpın. Cappuccinoyu sütle açıp karışıma ekleyin. Un, pudra şekeri, vanilya ve tuzu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra ılınmış bisküvilerin üzerine döküp yeniden fırına verin.
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3
Fırın ayarını değiştirmeden 1 saat pişirin. Kelepçeli kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Eritilmiş bitter ve beyaz çikolata ile süsleyin. Dilimleyerek, arzunuza göre böğürtlenle süsleyerek servis yapın.
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