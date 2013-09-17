Cappuccinolu Yoğurtlu Cheesecake

Diğer taraftan harç için yoğurdu geniş bir kaba alıp üzerine kremayı ve yumurta aklarını ekleyip çırpın. Cappuccinoyu sütle açıp karışıma ekleyin. Un, pudra şekeri, vanilya ve tuzu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra ılınmış bisküvilerin üzerine döküp yeniden fırına verin.