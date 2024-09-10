Hamur için tüm malzemeyi blender'e alın ve kırıntı görünümü alana kadar 1-2 dakika çekin. Hamuru elinizde toparlayıp streç filmle kaplayın ve 1 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra pişirme kağıdının üzerinde yaklaşık 30 cm çapında olacak büyüklükte merdane yardımıyla yuvarlak açın. 25 cm'lik yuvarlak tart kalıbını tereyağı ile yağlayın.Hamuru kağıtla birlikte kaldırarak ters çevirip kalıba yerleştirin. Yanlarını ve tabanını kalıba bastırın. Kenarlardan taşan fazlalıkları merdaneyle üzerinden geçerek kesin. Hamurun tabanına çatalla delikler açın. Üzerini kaplayacak boyutta yuvarlak fırın kağıdı kesip yerleştirin. Bir avuç dolusu bakliyat serpiştirin. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında 15 dakika pişirin.Sürenin sonunda üzerinden bakliyatları alın. Yeniden fırına verip 20 dakika daha pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuk tartın üzerine parçalara ayırdığınız peynir ve böğürtleni yerleştirin. Fıstık serpip, nane yaprakları ile süsleyin. Nar ekşisi gezdirip servis yapın.