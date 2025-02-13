Bal Kabaklı Tart
Bal Kabaklı Tart: Baharatların sıcak dokunuşu ve bal kabağının yumuşacık lezzetiyle, her dilimde sonbaharın tadını çıkarın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kabın içinde un, küp doğranmış soğuk tereyağı, şeker ve suyu yoğurun. Yumuşak bir tart hamuru elde edin. Toparlayıp streç filme sarıp,
buzdolabında 30-40 dakika dinlendirin.
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2
Dolgu malzemelerini sos tavasına alın. Bal kabağı suyunu çekip yumuşayıp püre kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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3
Buzdolabından çıkardığınız tart hamurunu ister 4 küçük, ister 2 küçük + 1 orta boy, ister 1 büyük boy tart yapacak şekilde ayırın. Hafifçe unlanmış tezgahta veya iki pişirme kağıdı arasında hamuru çok ince olmayacak şekilde açın. Tart kalıplarının içini tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıpların kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin.
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4
İçlerini bal kabaklı dolguyla doldurun. Üzerlerine hamurdan kafes, yaprak gibi süslemeler yapıp dut pekmezi sürün. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında
rengi dönene kadar yaklaşık 15 dakika kontrollü pişirin. Oda sıcaklığına gelince pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.
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