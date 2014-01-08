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Portakallı Muhallebi

Portakallı Muhallebi
KOLAY 15 DAKİKA

Tadına doyamayacağınız, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak enfes bir lezzet...Portakallı Muhallebi tarifi şimdi sizinle!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

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