Portakallı Muhallebi
Tadına doyamayacağınız, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak enfes bir lezzet...Portakallı Muhallebi tarifi şimdi sizinle!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nişastayı yarım su bardağı süt ile açın. Daha sonra üzerine kalan sütü ekleyin. Ocağa oturtup, koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp, balı ilave edin. Kuplara pay edip kenara kaldırın.
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2
Ayrı bir yerde portakalları dilimleyip derin bir tencereye alın. Üzerine çubuk tarçın ve esmer şekeri ekleyip, hafif karamelize olana kadar pişirin. Tencereden portakalları alıp, muhallebilerin üzerine pay edin. Soğuk olarak servis yapın.
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