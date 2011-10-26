Pekmezli Muhallebi
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile pekmezli muhallebi...
Malzemeler
Yapılışı
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Bütün malzemeyi tencereye alın. Kısık ateşte ağır ağır karıştırın. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Koyulaştıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatın. Kaselere ya da kuplara boşaltıp soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman bıçakla dörde kesin. Üzerine 2'şer yemek kaşığı üzüm pekmezi gezdirerek servis yapın.
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