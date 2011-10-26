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Pekmezli Muhallebi

Pekmezli Muhallebi
ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile pekmezli muhallebi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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